Sergio Agüero breekt records tijdens monsterzege Manchester City

Sergio Agüero is sinds zondagavond de buitenlandse speler met de meeste doelpunten in de Premier League. Het totaal van de Argentijn stond voor aanvang van de wedstrijd tegen Aston Villa nog op 174 doelpunten, maar met drie treffers had hij een groot aandeel in de 1-6 zege van the Citizens op de ploeg uit Birmingham. Agüero laat daarmee Thierry Henry achter zich, die met 175 treffers geruime tijd de recordhouder was. Zijn drieklapper betekende bovendien zijn twaalfde hattrick in de Premier League, waarmee hij ook dat record op zijn naam schrijft (Alan Shearer is nu de nummer twee met elf hattricks). Manchester City gaat door de zege Leicester City voorbij en is de nieuwe nummer twee, op veertien punten van koploper Liverpool.

Danny Drinkwater maakte zijn debuut namens Aston Villa en de van Chelsea gehuurde middenvelder zal zijn eerste 45 minuten in dienst van de degradatiekandidaat snel willen vergeten. Riyad Mahrez nam na achttien minuten spelen al de openingstreffer voor zijn rekening en Drinkwater speelde zes minuten later een kwalijke rol bij de tweede goal van de Algerijn. Nadat Agüero de bal leek te verspelen in de zestien, had de huurling te veel tijd nodig, waarna het leer via David Silva en Gabriel Jesus voor de voeten van Mahrez terechtkwam.

El Ghazi verzorgde in de blessuretijd vanaf de strafschopstip nog een eretreffer voor Aston Villa

Vier minuten na die tweede goal schoot Agüero van buiten de zestien ook de derde treffer van the Citizens achter doelman Örjan Nyland, die met José Manuel Reina een nieuwe concurrent op de tribune had zitten. Agüero evenaarde daarmee het totaal van Henry en zou de Fransman in de tweede helft ook definitief passeren. In de tussentijd was het Anwar El Ghazi die in de slotfase van de eerste helft nog bijna wat terug deed, maar zijn schot zeilde langs het doel van Ederson. In de blessuretijd van het eerste bedrijf was het weer de beurt voor Manchester City om aan te zetten en na een precieze pass van Kevin De Bruyne kon Gabriel Jesus ook de 0-4 nog binnen werken.

Na de rust leken de bezoekers het wel te geloven en ging het tempo merkbaar omlaag. Agüero bleef desondanks scherp en liet dat in de tweede helft nog tweemaal zien voor de goal. Dik tien minuten na de hervatting van de wedstrijd wist hij een aantal verdedigers van zich af te schudden, waarna hij de 0-5 binnen prikte. Negen minuten voor tijd leverde een fout van Kortney Hause Agüero via Mahrez nog een nieuwe kans op en een droge knal betekende de 0-6 voor Manchester City. El Ghazi verzachtte de pijn voor Aston Villa in de blessretijd vervolgens nog enigszins vanaf de strafschopstip.