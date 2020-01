André Onana: ‘Ik ben degene die speelt, maar ik leer vooral van hem’

Bruno Varela werd een jaar geleden aan het keepersgilde van Ajax toegevoegd. Een goede zet van de Amsterdamse club, zo oordeelt André Onana. Ofschoon de tweede keeper nog steeds geen officiële speelminuten voor Ajax heeft gemaakt, steekt de Kameroener veel van zijn collega op. Niet alleen professioneel maar ook over hoe Varela in het leven staat.

“Bruno is bijna altijd blij, je ziet hem nooit boos of chagrijnig. Waarom zou je huilen als je kan lachen? Je hebt een familie, je gezondheid is goed, waarom zou je niet blij zijn? Bruno is iemand die zo in het leven staat, hij probeert van ieder moment te genieten en hij wil altijd plezier hebben.” Dat inspireert Onana, zo vertelt hij op de clubsite. “Door Bruno ga ik ook steeds meer zo in het leven staan.”

De eerste ontmoeting met Varela zal Onana niet snel vergeten. Het was daags na de 6-2 nederlaag tegen aartsrivaal Feyenoord. “Mijn mood was uiteraard niet best na die wedstrijd. Hij vertelde mij dat hij de wedstrijd niet had gezien, maar dat hij de goals wel had bekeken. Bruno gaf direct zijn analyse van de doelpunten en we begonnen een gesprek. De klik was er meteen.”

Onana is onder de indruk van de kwaliteiten van zijn collega. 'Iedere dag maakt hij weer indruk op mij en ook als persoon is hij geweldig. Ik ben heel, heel erg blij dat hij er is. Hij is voor mij belangrijk, hij geeft mij veel vertrouwen en adviseert mij veel. En wat grappig is: ik ben de keeper die speelt, maar ik leer vooral van hem. Normaal gesproken is het de keeper op de bank die leert van de keeper die in de basis staat.”