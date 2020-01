Ten Hag looft ‘volwassen’ Ajax-talent en gaat in op Schöne-verhaal

Erik ten Hag is positief over de ontwikkeling van Ryan Gravenberch. De middenvelder mag zichzelf tonen op het trainingskamp van het eerste van Ajax in Qatar en volgens de trainer heeft de jongeling een goede indruk gemaakt. De oefenmeester geeft aan dat het altijd de ambitie van de Amsterdamse club is om jonge talenten in te passen.

"Er is nogal een verschil tussen junior- en mannenvoetbal. Ik denk dat ze dat duidelijk ervaren hebben", doelt Ten Hag in gesprek met FOX Sports op de talenten die zich mogen bewijzen op het trainingskamp. De trainer geeft aan dat de talenten stappen maken, ook Gravenberch. Waar de middenvelder met name in is gegroeid, is zijn volwassenheid, aldus Ten Hag.

De coach stelt dat het lijkt alsof de zeventienjarige Gravenberch steeds meer gaat beseffen waar het om draait. "Topvoetbal gaat om winnen, dan moet je verantwoordelijkheid nemen", legt Ten Hag uit. "Dat heeft een tijdje geduurd en dat is heel logisch gezien zijn leeftijd. Dat hij geweldige kwaliteiten heeft, dat hebben we al een hele tijd eerder gezien."

Door de ontstoken hartspier bij Daley Blind is het mogelijk Lisandro Martínez de verdediger achterin gaat vervangen, waardoor Gravenberch op het middenveld kan worden geposteerd. "Daar denk ik zeker aan, maar de komende wedstrijd (tegen Club Brugge, red.) zal zich dat moeten uitwijzen. Hij is er op heel veel facetten klaar voor. Nu moet hij van wedstrijd tot wedstrijd gaan tonen dat hij in het elftal hoort."

Ten Hag heeft meegekregen dat Lasse Schöne weer wordt gelinkt aan Ajax, maar de trainer denkt momenteel niet aan een terugkeer van de middenvelder van Genoa. "Ik had hem liever gehouden, maar hij koos anders. Op dit moment hebben wij die positie ingevuld. Op dit moment is het niet logisch om Schöne terug te halen. Wij hebben daar mogelijkheden", besluit Ten Hag.