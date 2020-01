Willem II-talent gelinkt aan Barcelona: ‘Instagram bleek de bron’

Rick Zuijderwijk werd afgelopen zomer door diverse media gelinkt aan Barcelona. De Spaanse grootmacht zou de achttienjarige middenvelder van Willem II in het vizier hebben. Het talent uit Breda was daar niet blij mee, aangezien hij de geruchten voelde als een belasting. “Ik kreeg ineens allerlei app-berichten”, vertelt hij in gesprek met het Brabants Dagblad.

Toen Zuijderwijk gelinkt werd aan Barcelona probeerde hij te achterhalen waar het bericht vandaan kwam. “Mijn zaakwaarnemer had me nooit iets over Barcelona verteld. Instragram bleek de bron. Het nam steeds grotere vormen aan”, legt hij een halfjaar later uit in een interview met het regionale dagblad. Door het verleden van Frenkie de Jong bij Willem II werd de vergelijking met de Oranje-international al snel gemaakt. “De ene vindt je op dit punt beter, een ander zegt dat je dat nog tekort komt. Hou toch op met vergelijken. Ik ben gewoon Rick Zuijderwijk.”

Zuijderwijk sprak met zijn ouders en de fysiotherapeut van Willem II geregeld over de vermeende interesse vanuit Barcelona. “Het is niet fijn voor een jongen van achttien als het zo vaak over je gaat. Daar raak je behoorlijk gestrest van”, aldus Zuijderwijk, die door Willem II gescout werd bij het Bredase JEKA. Vanwege zijn leeftijd kon hij destijds niet bij NAC Breda terecht, waarna hij uiteindelijk in Tilburg terechtkwam. De middenvelder hikt tegen het eerste elftal aan en kwam dit seizoen al in actie tegen Vitesse en Fortuna Sittard. Mede door blessureleed moest hij een stapje terug doen.

Trainer Adrie Koster nam hem mee op trainingskamp naar Spanje. Daar merkt Zuijderwijk dat hij nog stappen moet maken in zijn ontwikkeling. “Mijn handelingssnelheid moet omhoog en ik verzuim wel eens om ballen hard in te spelen. De trainers zeggen dat ik de bal te veel bij me houd. Dat speelse zit er nog in. Als ik begin te verzuren, kies ik voor de makkelijkste oplossing. Dan speel ik ballen achteruit in plaats van vooruit”, aldus het talent, dat in de tweede seizoenshelft meer aan spelen hoopt toe te komen. “Voor een jonge speler is het moeilijk om er tussen te komen, nu het zo goed loopt. Aan de andere kant is het niveau van de trainingen heel hoog. Daar word je ook weer beter van.”