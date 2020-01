Fortuna Sittard meldt ‘strategisch samenwerkingsverband' met Besiktas

Fortuna Sittard en Besiktas slaan de handen ineen, zo meldt de club uit Limburg donderdag via de officiële kanalen. De Turkse topclub wil met behulp van de Eredivisie-club ‘jonge talenten van Turkse afkomst ontdekken die woonachtig zijn in Europa’, zo klinkt het. Besiktas gaat op zijn beurt Fortuna Sittard helpen met de verdere professionalisering van de club, met oog op kennis en het ‘on- en offline laten groeien van het aantal volgers’.

De huidige nummer dertien van de Eredivisie meldt dat de samenwerking in een later stadium kan worden uitgebreid en geïntensiveerd. Fortuna Sittard gaat scoutingswerkzaamheden uitvoeren voor Besiktas. “In de samenwerking gaat het om ongeveer tweeduizend jonge spelers, in diverse leeftijdscategorieën, die worden gevolgd in het talentenprogramma. De eerste activiteiten worden door Fortuna Sittard georganiseerd ?tussen 10 en 12? april 2020.”

Firat Fidan, als bestuurder van Besiktas verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, noemt de samenwerking met Fortuna Sittard ‘van groot belang’ om de jeugdopleiding van de club verder uit te bouwen en spreekt van een ‘bijzonder partnership’. “Ik ben trots dat we als Fortuna Sittard op deze manier de handen ineenslaan met een grootmacht als Besiktas”, reageert Fortuna voorzitter Isitan Gün.

“De gesprekken met Besiktas verliepen uitermate vlot en ik denk dat dit het begin is van een zeer vruchtbare samenwerking”, aldus Fortuna-directeur Ivo Pfennings. “We kunnen zowel voetbaltechnisch als organisatorisch veel leren van een club van dit statuur en ik weet zeker dat wij op onze beurt binnen deze constructie ook een enorme waarde hebben voor hen.”