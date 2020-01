Belofte maakt schuld: Benfica-fan rent 1 km naakt na komst van Weigl

Duarte Mendes heeft zijn woord gehouden. De negentienjarige supporter van Benfica gaf medio december op sociale media aan dat hij een kilometer naakt zou gaan rennen als Julian Weigl bij de club uit Lissabon zou tekenen, ervan overtuigd dat het niet meer dan een gerucht was. De Portugese topclub maakte vervolgens op oudejaarsdag de komst van de middenvelder wereldkundig.

De ingeloste belofte van Mendes werd op video opgenomen en gaat dinsdag viraal, mede omdat de grootste media van Portugal de actie publiceren. “Vandaag ben ik hier om mijn belofte in te lossen. God vergeeft, maar Julian niet”, zei de tiener voor aanvang. Na afloop: “Ik ben moe, maar heel, heel gelukkig. Ik heb mijn belofte gehouden.”

PROMESSA É DÍVIDA! ?? O torcedor do Benfica Duarte Mendes prometeu no Twitter que se Julian Weigl fosse para o clube, correria 1 km nu na rua. Bom... ??????#FutMundoESPN #FutebolNaESPN pic.twitter.com/UDKTalt0M7 — Mundo ESPN (@ESPNagora) January 7, 2020

Mendes hoopt dat hij ook nog wat aan zijn actie overhoudt. “Julian, ik hoop dat je veel successen viert bij Benfica. Het zou mooi zijn als ik een gesigneerd shirt kan krijgen.” Met de enigszins verrassende overgang van Weigl naar Benfica was een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid.

Weigl, 24 jaar, ondertekende een contract tot 2024 met Benfica, inclusief een transferclausule van honderd miljoen euro in zijn contract. De middenvelder speelde in vijf jaar tijd bijna honderd wedstrijden voor Borussia Dortmund. Sinds zijn debuut in 2016 voor de Duitse nationale ploeg speelde hij vijf interlands.