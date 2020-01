‘Feyenoord en AZ willen profiteren van contractsituatie bij Everton’

Feyenoord en AZ behoren tot de clubs met belangstelling voor Lewis Gibson, zo weet de Liverpool Echo te melden. De negentienjarige verdediger is bij Everton in het bezit van een aflopende verbintenis en daar willen verschillende club gebruik van maken. Naast Feyenoord en AZ zouden ook Celtic en enkele Engelse clubs in de markt zijn voor Gibson.

Het contract van Gibson loopt nog zes maanden, maar men schat de kans niet al groot dat hij nog gaat bijtekenen. In de onderhandelingen tussen beide partijen is men voorlopig nog niet tot een akkoord gekomen over een langer verblijf en nu de verdediger in de laatste maanden van zijn contract terechtkomt, zien steeds meer clubs in Gibson een buitenkansje. Feyenoord, AZ, Celtic en verschillende Duitse clubs willen hem aan het einde van het seizoen transfervrij binnenhalen.

Op dit moment hopen Fleetwood Town, Rotherham United en Ipswich Town Gibson op huurbasis over te nemen, al is het niet duidelijk of hij Everton deze maand nog op huurbasis zal verlaten. Zolang de jonge verdediger zijn contract niet verlengt, lijkt een huurperiode uitgesloten. Everton nam Gibson, jeugdinternational voor Engeland, in de zomer van 2017 over van Newcastle United. Bij the Toffees speelde hij de voorbije tweeënhalf jaar in de Onder-23.