‘Yassin Ayoub weigert binnenlandse transfer en mikt op buitenland’

Yassin Ayoub heeft een winterse overstap naar ADO Den Haag afgezegd, zo schrijft Voetbal International. De nummer zeventien van de Eredivisie had zich graag versterkt met de bankzitter van Feyenoord, maar moet verder zoeken. De middenvelder heeft van zijn huidige werkgever te horen gekregen dat hij mag vertrekken en mikt op een transfer naar het buitenland.

Feyenoord is maandag zonder Ayoub vertrokken naar het Spaanse Marbella, waar de selectie van trainer Dick Advocaat een trainingskamp belegt ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Voor Liam Kelly en Ayoub was er geen plek in het vliegtuig. De twee middenvelder kregen te horen dat ze overbodig zijn geraakt en mogen uitkijken naar een nieuwe club.

Ayoub maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord. Hij wist nooit een vaste basisplaats te veroveren en onder de inmiddels vertrokken trainer Jaap Stam raakte hij op een zijspoor. Ook onder Dick Advocaat hoeft Ayoub niet te rekenen op speelminuten. Dit seizoen kwam de 25-jarige middenvelder niet verder dan 44 speelminuten in de Eredivisie.

In de strijd tegen degradatie hoopt ADO Den Haag-trainer Alan Pardew op de komst van een extra middenvelder en de clubleiding dacht aan Ayoub, maar hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar het buitenland. Zijn contract in De Kuip loopt door tot aan de zomer van 2022.