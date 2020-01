‘Ik zag dat hij alle voorwaarden in huis had om een Europese topspits te worden’

Een van de fraaiste transfers van deze winter komt voorlopig op naam van Ragnar Ache. De 21-jarige spits wordt door Eintracht Frankfurt voor twee miljoen euro overgenomen van Sparta Rotterdam, waar hij overigens nog wel het seizoen zal afmaken. De architect achter het succes van Ache is zaakwaarnemer, al noemt hij zichzelf liever ‘zaakwaargever’, Godwin Falix, die zijn talent al vroeg herkende, in hem bleef geloven en hem uiteindelijk heeft afgeleverd bij zijn absolute droomclub.

Door Chris Meijer

De wieg van Ache, zoon van een Ghanese moeder en een Duitse vader, stond 21 jaar geleden in Frankfurt am Main. Na in zijn geboortestad voor SpVgg 03 Neu-Isenburg te hebben gespeeld, kwam hij al op jonge leeftijd in Rotterdam terecht. Na nog een jaar bij de amateurtak van Sparta te hebben gespeeld, voegden de Spangenaren hem in 2010 toe aan de jeugdopleiding van de proftak. Het is inmiddels zes jaar geleden dat Falix Ache ontdekte bij Sparta Onder-16 tijdens een wedstrijd tegen FC Volendam. Michael Reiziger was in de Onder-16 geen groot fan van de in Duitsland geboren spits en speelde met het idee om hem te laten gaan. Falix zag dat anders. “Athletisch vermogen, sprongkracht, doorzettingsvermogen, mentaliteit én een neusje voor het doel”, somt Falix op in gesprek met Voetbalzone. “Het had alle voorwaarden in huis om een Europese topspits te worden.” Waar er de afgelopen jaren bij Sparta meer dan eens getwijfeld werd aan Ache, behield Falix het volste vertrouwen dat zijn pupil op termijn zou doordringen tot het eerste elftal.

Ache in het voorjaar van 2017 tijdens de wedstrijd tussen UNA en Jong Sparta in de Tweede Divisie.

“Het was zijn plan om via een Nederlandse club naar Eintracht Frankfurt te gaan. Het absolute doel is Bayern München. Ik zei: ‘Laten we dat gaan doen, systematisch te werk gaan en jouw doelen realiseren”, brengt Falix in herinnering. Trainer Pieter Schrassert Bert wist Ache vervolgens wél te prikkelen in de Onder-19 van Sparta en binnen een halfjaar zette de aanvaller zijn handtekening onder zijn eerste profcontract. “De visie is bovendien geweest om specifiek aan zijn sterke punten te werken: sprongkracht en het vermogen om vanuit alle standen een doelpunt te kunnen maken. We hebben hier jarenlang buiten de club om aan gewerkt, omdat we geloven dat dit de sleutel tot succes is. Als je mee wilt in het internationale voetbal, moet je werken aan specifieke dingen en die herhalen. Clubs hebben hier vaak moeite mee en steken er doorgaans juist weinig tijd in, omdat ze gefocust zijn op succes met het team. Dat is overigens ook logisch en prima, want de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling ligt in mijn ogen bij de speler en zijn management. Ik heb me op die manier geprobeerd te onderscheiden als zaakwaarnemer. Daarom noem ik mezelf ook liever ‘zaakwaargever’, omdat ik juist prioriteit geef aan de ontwikkeling van een speler en niet bezig ben met het nemen van beslissingen die op lange termijn negatieve gevolgen voor de carrière van een speler hebben.”

Dit seizoen plukt Ache de vruchten van het extra werk dat hij de voorbije jaren heeft geleverd. De spits maakte weliswaar in april 2017 al op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Sparta, door als invaller binnen de lijnen te komen in het met 3-0 verloren uitduel met sc Heerenveen. Alex Pastoor en diens opvolger Dick Advocaat lieten Ache echter voornamelijk als invaller opdraven, terwijl hij de volledige eerste seizoenshelft onder Henk Fraser in de Keuken Kampioen Divisie aan zich voorbij moest laten gaan wegens een blessure. Tegen het einde van de vorige jaargang kreeg Ache steeds vaker een basisplaats, maar toch was het voorafgaand aan dit seizoen geen uitgemaakte zaak dat hij bij Sparta een rol van betekenis zou spelen in de eerste selectie. “We zagen aanvankelijk dat er weinig vertrouwen was en dat ze twijfelden aan zijn kwaliteiten. Er was zelfs even sprake van dat hij verhuurd zou worden aan Helmond Sport, omdat hij niet technisch genoeg zou zijn voor de Eredivisie. Uiteindelijk heeft hij het tegendeel bewezen.”

Dirk Abels en Ache vieren een doelpunt in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Sparta (2-2).

Ache was in de eerste seizoenshelft een onbetwiste basisspeler bij Sparta, waar hij met vijf doelpunten en drie assists in zeventien competitiewedstrijden van grote waarde was. Zijn eerste uitnodiging voor Jong Duitsland, waar hij in de met 2-3 verloren interland tegen België binnen twee minuten goed was voor een doelpunt, vormde de ultieme beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling. Het leidde tot de nodige belangstelling voor Ache, wiens keuze uiteindelijk op droomclub Eintracht Frankfurt viel. “Dit is een droom die uitkomt. De eerste keer dat ik hier kwam, is al lang geleden en kan ik me daarom niet eens meer herinneren. In de elf jaar dat ik hier woonde, heb ik altijd voor Eintracht Frankfurt gejuicht”, liet Ache, die het seizoen afmaakt bij Sparta, weten op de website van zijn nieuwe werkgever. “Mijn eerste doel is om bij Eintracht basisspeler te worden en wat er daarna gaat gebeuren, zien we dan wel.”

Voor Falix voelt de droomtransfer van Ache als de ‘kroon op zijn werk’. De 34-jarige zaakwaarnemer werd geboren in Vlaardingen en groeide op in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. “Intimidatie en criminaliteit waren daar aan de orde van de dag. Er zit ongelofelijk veel talent, maar ik heb hen kapot zien gaan door slechte begeleiding. Ik dacht: dit kan én moet anders. Wat dat betreft zag ik een gat in de markt en daar wil ik nu de beste in worden”, legt hij uit. Falix was zelf een getalenteerd spits en speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en Excelsior, waarna hij in het betaald voetbal achtereenvolgens RKC Waalwijk, FC Dordrecht, Ross County en Berchem Sport diende. Na zijn loopbaan ging hij aanvankelijk aan de slag als vastgoedmakelaar, maar de zaakwaarnemers tijdens zijn eigen carrière inspireerden hem om spelers te gaan begeleiden. “Dat sloeg werkelijk nergens op, er was geen enkele aandacht of begeleiding voor mij. Als dat zaakwaarnemerschap inhoudt, is het wel heel makkelijk en kan iedereen het doen. Dat inspireerde mij om het op een compleet andere manier aan te pakken. Ik was misschien geen talent uit de A-categorie, maar ik had genoeg potentie om een langere carrière in het profvoetbal te hebben dan ik nu heb gehad. Zij hadden niet het vermogen, de intentie of de gave om mij te helpen waar het nodig was. Ik weet nu precies wat een speler uit de zogenoemde B-categorie nodig heeft om beter te worden en zijn doelen te realiseren.”

Falix bleef de afgelopen twaalf jaar enigszins bewust onder de radar als zaakwaarnemer. In 2010 startte hij weliswaar Voetbalacademie Rotterdam, waar onder meer Gianni Zuiverloon, Rydell Poepon, Jeffrey Bruma, Nathan Rutjes en Garry Mendes Rodriques kwamen trainen. Falix is naast zaakwaarnemer ook privétrainer en kreeg in die tijd een aanbieding om techniektrainer bij Bayer Leverkusen te worden, maar sloeg dat aanbod af omdat iets ‘unieks en onderscheidends wilde creëren om het individu beter te maken in combinatie met het zakelijke gedeelte’. Rodrigues, tegenwoordig speler van Fenerbahçe, was in Rotterdam zijn buurjongen. “Ik ben trots op wat hij heeft bereikt, dit heeft hij verdiend. In die tijd hielp ik hem in het amateurvoetbal, maar zelfs in de Hoofdklasse durfden ze het aanvankelijk niet met hem aan. Ik heb het bestuur van FC Boshuizen overtuigd dat hij waardevol zou zijn en de rest is geschiedenis. Bij Feyenoord en Excelsior werd Garry weggestuurd. Waarom? Wij zijn in Nederland niet in staat om maatwerk te bieden, terwijl we de grootste talenten hebben. Het is de kunst om meer te maken van een talentvolle voetballer. De traditionele agenten hebben hier een aandeel in. Zij schreeuwen het hardst dat hun spelers meer geld moeten verdienen of dat ze anders vertrekken, waardoor je geen echte meerwaarde kan zijn voor de verbetering van het individu.”

Ache en Falix werken samen een individuele training af: "Als je mee wilt in het internationale voetbal, moet je werken aan specifieke dingen en die herhalen."

“Ik kon tien jaar geleden al dominant in deze business stappen door grote talenten als Tonny Vilhena, Anwar El Ghazi, Nathan Aké, Rick Karsdorp en Terence Kongolo te begeleiden. Er zijn nog wel tien talenten die in de lichting van mijn jongere broertje zaten en ik had hen zo onder mijn hoede kunnen nemen, maar dan had ik gegarandeerd fouten gemaakt. Op die manier was ik een standaardzaakwaarnemer geworden: talenten vroeg en voor heel veel geld naar het buitenland brengen, zonder daar persoonlijke voldoening uit te halen”, vervolgt Falix, die met zijn bureau F4E naast Ache onder meer Ramon ten Hove, (Feyenoord), Jeroen Rijsdijk (trainer Jong Sparta) en Dogan Corneille (trainer Excelsior Maassluis) begeleidt. “Ik heb er bewust voor gekozen om twaalf jaar lang van een minimaal inkomen te leven, buiten zogenaamde ‘quick fix-dealtjes’ te blijven en een formule te creëren waarmee ik een voetballer onderscheidend kan maken. Ik heb die tijd besteed aan een uitgebreid netwerk opbouwen, waardoor ik bijvoorbeeld de afgelopen jaren al contact had met Eintracht Frankfurt. Met die contacten heb ik Ragnar bijvoorbeeld ook op de radar gebracht bij de Duitse voetbalbond, zo kan ik hem alleen maar verder helpen in zijn ontwikkeling. Het potentieel van de speler wordt zodoende zichtbaar en uiteindelijk kan ik mezelf ook financieel onafhankelijk werken. Dat is een echte win-win-win-situatie, toch?”

“In Italië kijken ze bijvoorbeeld heel anders naar makelaars als ze een ander geluid horen. Ik heb daarom veel transfers mogen begeleiden in opdracht van Italiaanse clubs. De visie is dus een gedegen plan klaarhebben of creëren en de speler de gehele carrière van station naar station begeleiden, met duidelijke targets.” Wat dat betreft vormt Ache het eerste tastbare bewijs van de werkwijze van Falix. “Ik heb persoonlijk diverse aanbiedingen gehad van grote kantoren, zoals de Stellar Group van Jonathan Barnett (de zaakwaarnemer van Gareth Bale, red.). Dat is niet mijn visie, want ik geloof niet in kwantiteit. Ik wil juist spelers die geen vertrouwen krijgen klaarstomen voor de Europese top, want zeg nu eerlijk: hoeveel agenten kunnen spelers écht beter maken als voetballer én mens? Het is niet erg ingewikkeld om een supertalent te begeleiden. Als ik nu zie hoe Ragnar is getransformeerd van onzeker konijntje in een panter die met zelfvertrouwen heerst op Het Kasteel, geeft me dat heel veel voldoening. Ik ben blij dat we in dit lange proces hebben vastgehouden aan ons geloof en vertrouwen in elkaar. Er wordt veel druk uitgeoefend door gevestigde agentschappen, maar loyaliteit is onze kracht gebleken. Dat is uniek aan onze samenwerking en dat gaat ervoor zorgen dat Ragnar een hele grote carrière tegemoet zal zien. De doelstelling is om van Ragnar een Champions League-spits te maken en hij heeft alles in huis om dat te worden. Maar het is al uniek dat een speler Sparta direct kan verlaten voor een van de grootste en sterkste competities ter wereld. Voor velen is deze stap misschien een verrassing. Voor ons niet, want wij weten ook wat het plan is voor zijn vervolgstap. Dit is niet zijn eindstation. Ragnar heeft een ongelimiteerde groeipotentie en wij hebben het geloof, de visie en het vertrouwen dat hij een grote Europese topspits gaat worden.”