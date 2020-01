‘Bizar om tegenover de spelers te staan waar ik normaal voor juich’

De bekerontmoeting van Paris Saint-Germain met zesdeklasser ESA Linas-Montlhery (0-6) van zondagavond had een speciaal tintje. Veel spelers van de Franse amateurploeg hebben namelijk een seizoenkaart van PSG in het Parc des Princes. Ook trainer Stephane Cabrelli is een trouwe supporter en volgt de grootmacht uit Parijs al sinds jaar en dag op de voet.

"Ik ben nu 52 jaar oud en ga al naar het Parc des Princes sinds mijn zesde", laat de amateurtrainer na afloop weten in de Franse media. "Het was natuurlijk best wel een beetje bizar om opeens tegenover de spelers te staan waar ik normaal gesproken het hele jaar voor juich." Bij PSG ontbraken Neymar en Kylian Mbappé, maar trainer Thomas Tuchel maakte weél gebruik van onder meer Edinson Cavani, Julian Draxler en Ander Herrera.

ESA Linas-Montlhery bood in de beginfase van het bekerduel dapper weerstand. Na een halfuur spelen kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij het zeventienjarige talent Adil Aouchiche. De overige doelpunten van PSG kwamen op naam van Cavani (twee), Pablo Sarabia (twee) en Eric Maxim Choupo-Moting. De formatie van Tuchel wist in de afgelopen vijf jaar viermaal de Coupe de France te veroveren. Afgelopen seizoen werd in de eindstrijd na het nemen van strafschoppen verloren van Stade Rennes.