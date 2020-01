Ezgjan Alioski niet geïmponeerd: ‘Wij kunnen zelfs winnen van Man United’

Arsenal speelt maandagavond tegen Leeds United in het kader van het FA Cup-toernooi. The Gunners zullen het duel na de 2-0 overwinning van eerder deze week op Manchester United met vertrouwen tegemoet zien, maar dat resultaat heeft ogenschijnlijk weinig indruk gemaakt op Ezgjan Alioski, vleugelaanvaller van Leeds United.

Arsenal boekte afgelopen woensdag tegen Manchester United de eerste overwinning onder leiding van nieuwbakken manager Mikel Arteta en maakte met name in de eerste helft indruk. "Natuurlijk heb ik het resultaat tegen Manchester United gezien, maar van het Manchester United van dit jaar kunnen wij zelfs winnen", vertelt Alioski zaterdag op een persconferentie vol bravoure.

Bij Leeds United is het vertrouwen groot, mede door de uitstekende resultaten in de Championship dit seizoen. Het elftal van Marcelo Bielsa is momenteel koploper op het tweede Engelse voetbalniveau en stevent af op promotie naar de Premier League. "Als we in de Premier League zouden spelen, dan zou Leeds United tot de grotere clubs behoren", vervolgt Alioski. "Het enige verschil is dat Arsenal in de Premier League speelt en wij in de Championship."

Alioski is sinds de zomer van 2017 actief voor Leeds United. Een jaar later streek Bielsa neer bij the Whites. De vleugelspeler uit Macedonië prijst de impact die de manager heeft gemaakt sinds zijn komst. "Hij heeft Leeds weer laten dromen. Ik arriveerde hier tweeënhalf jaar geleden en we hebben nog steeds ongeveer dezelfde spelersgroep als toen. Bielsa heeft dezelfde spelers gehouden en iedereen kan zien hoe we beter zijn geworden onder hem."