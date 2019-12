BBC voorspelt transfer van dik 100 miljoen euro na komst Haaland

Borussia Dortmund maakte de komst van Erling Braut Haaland zondag wereldkundig. De Noorse centrumspits wordt voor een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg en zal zich na de winterstop bij de selectie van trainer Lucien Favre voegen. De BBC verwacht dat de komst van Haaland gevolgen zal hebben voor Jadon Sancho.

Ofschoon Sancho in tegenstelling tot Haaland een speler is voor de flanken, acht de doorgaans betrouwbare Engelse publieke omroep het goed denkbaar dat de buitenspeler aankomende zomer zal vertrekken bij Dortmund. De negentienjarige Sancho heeft nog een contract tot medio 2022 bij die Borussen en de BBC verwacht dat de Duitse topclub aankomende zomer al bereid zal zijn om mee te werken aan een terugkeer naar Engeland.

Sancho doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, maar heeft nooit de kans gehad om naam te maken in de Premier League, doordat hij al in 2017 de overstap maakte naar Dortmund. De flankspeler werkte zich in Duitse dienst op tot Engels international én een van de meest begeerde voetballers van Europa. Het is echter algemeen bekend dat Sancho de wens koestert om op een dag terug te keren naar de Premier League en mogelijk gaat die wens na dit seizoen al in vervulling.

Dortmund denkt met de komst van Haaland voldoende aanvallende wapens in huis te hebben en ziet zijn kans schoon om nu nog de hoofdprijs te toucheren voor Sancho. De Duitsers mikken naar verluidt op een transfersom van minimaal 117 miljoen euro. De BBC stelt dat alle vooraanstaande clubs uit Engeland wel oren hebben naar de komst van Sancho, maar ziet wel een voordeel voor Manchester City: the Citizens hebben het recht om een eventueel door Dortmund geaccepteerd bod op Sancho van een andere club te matchen. Die afspraak werd tweeënhalf jaar geleden gemaakt, toen Sancho voor ongeveer negen miljoen euro verkaste van Manchester City naar Dortmund.

Hoewel een terugkeer naar Engeland op dit moment het meest lonkt voor Sancho, worden ook Barcelona en Real Madrid genoemd als partijen die de verrichtingen van de watervlugge aanvaller nauwlettend in de gaten houden. Volgens The Telegraph heeft Chelsea op dit moment een van de beste papieren om aan de haal te gaan met de komst van Sancho. Het toptalent groeide als kind op in West-Londen en zou the Blues om die reden moeilijk een 'nee' kunnen verkopen.