Emotionele Alireza Jahanbakhsh leidt overwinning van Brighton in

Brighton & Hove Albion heeft zaterdagmiddag een belangrijke zege in de Premier League geboekt. Het team van Graham Potter was met 2-0 te sterk voor Bournemouth, dat zonder de geblesseerde Nathan Aké aantrad en uit de laatste negen competitieduels slechts vier punten verzamelde. Door de overwinning is Brighton op een dertiende plaats in de Premier League terug te vinden; Bournemouth staat met drie punten minder op een zestiende stek.

Brighton was in het merendeel van de eerste 45 minuten het betere team, maar Bournemouth bleef dreigend in de counter en werd sterker in de slotfase voor rust. Het team van Potter had slechts drie minuten nodig om aan de leiding te gaan en het was nota bene Alireza Jahanbakhsh: Neal Maupay legde de bal af op de ex-speler van NEC en AZ en diens harde en lage schot verdween in de verste hoek achter Aaron Ramsdale. Jahanbakhsh kon na zijn eerste treffer voor Brighton in anderhalf jaar tijd amper zijn tranen bedwingen.

Het duel ging daarna over en weer en in de laatste tien minuten voor rust vonden er wat hachelijke momenten rondom het doelgebied van Matt Ryan plaats. Met name Joshua King zorgde voor de nodige dreiging, maar de voordelige marge van Brighton ging mee de rust in. Na nog geen uur spelen leek Dan Burn na een scrimmage é uit de draai de 2-0 binnen te schieten, maar de VAR concludeerde dat de elleboog van de verdediger zich in buitenspelpositie bevond.

Brighton, met Davy Pröpper in de basis, bleef zoeken naar een tweede doelpunt en had ook pech dat een inzet van Yves Bissouma op het aluminium eindigde. Luttele minuten nadat de VAR geen strafschop gaf voor een vermeende handsbal van Jack Stacey sloeg het team van Potter alsnog voor een tweede keer toe: Aaron Mooy nam de bal met de borst aan, kapte zich vrij en schoot het leer op fraaie wijze achter Ramsdale. Het door blessures geplaagde Bournemouth maakte de laatste acht minuten van het duel met tien man af, daar Stacey uitviel toen Eddie Howe al driemaal had gewisseld.