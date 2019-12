Boxing Day-record en wonderschone treffer helpen Tottenham aan zege

Tottenham Hotspur is er in geslaagd om de eerste Premier League-wedstrijd op Boxing Day winnend af te sluiten. The Spurs waren in eigen stadion met 2-1 te sterk voor Brighton & Hove Albion, dat in de eerste helft nog wel op voorsprong kwam. Dankzij doelpunten van Harry Kane, die daarmee een Boxing Day-record vestigde, en Dele Alli boog de formatie van manager José Mourinho de achterstand na rust om, waardoor voorlopig de vijfde plaats in de Premier League wordt overgenomen van Sheffield United.

Mourinho had voor de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het met 0-2 verloren treffen met Chelsea van afgelopen weekeinde. Heung-Min Son kreeg tegen the Blues een rode kaart en werd vervangen door Ryan Sessegnon, terwijl Harry Winks de plaats overnam van Eric Dier. Tottenham ging in eigen huis goed van start en raakte via Sessegnon al vroeg de paal. Nadat Aaron Mooy een mogelijkheid voor de bezoekers had laten liggen, leken the Spurs op voorsprong te komen.

Een treffer van Harry Kane werd na inmenging van de VAR echter geannuleerd, omdat de spits in aanloop naar het doelpunt buitenspel stond. Uiteindelijk kwam de openingstreffer alsnog voor rust op het scorebord, maar wel aan de andere zijde. Adam Webster kopte een vrije trap van Pascal Gross tegen de touwen en bezorgde Brighton & Hove Albion daarmee de voorsprong. Al snel na rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Kane ontving de bal met wat fortuin in het strafschopgebied en zag zijn inzet aanvankelijk nog gekeerd worden door Brighton-doelman Matthew Ryan, maar schoot de rebound overtuigend tegen de touwen. Het betekende alweer zijn achtste treffer voor Tottenham op Boxing Day: geen enkele speler maakte in Premier League-verband meer doelpunten voor één club op tweede kerstdag.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok draaide Dele Alli de wedstrijd om in het voordeel van de thuisploeg. De middenvelder werd bediend door Serge Aurier en verschalkte Ryan met een fraaie lob. Alli was daardoor alweer betrokken bij zijn achtste doelpunt in de laatste acht wedstrijden onder Mourinho; geen speler van Tottenham deed dit beter. The Seagulls kwamen deze klap niet meer te boven en keerden zo met een 2-1 nederlaag huiswaarts. Tottenham is voorlopig de nummer vijf van de Premier League, al kunnen Sheffield United en Wolverhampton Wanderers later in de speelronde nog passeren.