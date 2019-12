Ervaringsdeskundige over Blind: ‘Profvoetbal kan, maar is mentaal moeilijk’

Ook in België is het nieuws over de hartspierontsteking van Daley Blind ingeslagen. De verdediger van Ajax heeft een interne defibrillator, een 'kastje' dat het hart ondersteunt, ingebracht gekregen. Voor voormalig voetballer Anthony Van Loo een herkenbaar verhaal, want hij speelde jarenlang profvoetbal met datzelfde 'kastje'.

Van Loo heeft een verzwakte hartspier als gevolg van een erfelijke aandoening. Bij Blind gaat het om een hartspierontsteking, maar de symptomen van beide aandoeningen zijn hetzelfde. Volgens Van Loo, die vorig jaar op dertigjarige leeftijd een punt achter zijn voetballoopbaan zette, is profvoetbal met een interne 'pacemaker' mogelijk. "Volgens mij is het mogelijk om te voetballen op het hoogste niveau", zegt de oud-speler van KV Kortrijk tegenover Sporza.

"Ik heb het ook kunnen doen, in België dan. Er is een niveauverschil, maar als hij onder toezicht blijft staan, moet het kunnen", zegt Van Loo, die vooral mentaal moeite had met zijn hartproblemen. "In het begin is het mentaal niet simpel. Je denkt er heel de tijd aan. Ik heb op een bepaald moment tegen mezelf gezegd dat ik ofwel dat kon blijven doen, ofwel mezelf er moest over zetten en positief zijn. Als je niets voelt, probeer er dan niet aan te denken."

Blind zal volgens Van Loo moeten wennen aan het spelen van profvoetbal, in de wetenschap dat hij een hartaandoening heeft. "Het is proberen de knop om te draaien. In het begin is dat moeilijk door de angst, maar na een tijd gaat die weg. Als de dokters groen licht geven, moet je dat honderd procent vertrouwen. Dokters zullen wel zeggen als het niet oké is en het verhaal moet stoppen. Je moet dus mentaal sterk genoeg zijn, maar de eerste maanden zijn niet evident."

Zelf is de 31-jarige Van Loo gestopt met voetbal. De oud-verdediger speelde van 2006 tot 2018 in de hoogste Belgische competitie bij drie verschillende clubs en kwam in twaalf seizoenen tot 146 competitieduels. "Ondertussen gaat het goed met mij", vertelt de Belg. "Mijn gezondheid is stabiel en ik heb een heel ander leven nu. Voetballen doe ik niet meer, maar als het mooi weer is, ga ik wel eens joggen of padel spelen met vrienden. Iets intensief doe ik niet meer, maar wat ik doe, kan ik zonder zorgen doen."