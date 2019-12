‘Prachtige speler’ bij Feyenoord maakt diepe indruk: ‘Ik ben verkocht’

Feyenoord won zondagmiddag met moeite met 1-2 van FC Utrecht, mede door een geweldige treffer van Orkun Kökcü. De middenvelder opende de score door van een verre afstand raak te knallen. Oud-international John Rep deelt als rapporteur van De Telegraaf een 7,5 uit aan Kökcü voor zijn optreden tegen de Domstedelingen.

"Kökcü was in balbezit heel goed, maakte weinig fouten en werkte ontzettend hard. Ja, ik ben verkocht en heb van hem genoten. Wát een prachtige speler", stelt Rep in gesprek met het dagblad. De oud-voetballer ziet dat de achttienjarige middenvelder vertrouwen uitstraalt. "Hij speelt frank en vrij. En voor de supporters is het natuurlijk mooi dat hij ook bij Feyenoord is opgeleid."

"Dit soort jongens past bij de filosofie van de club, zoals je bij Ajax nu spelers als Noa Lang, Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp stap voor stap ziet doorbreken. Tegen FC Utrecht vond ik Kökcü de grote uitblinker", aldus Rep, die ook onder de indruk is van Jens Toornsta. De middenvelder maakte de beslissende 1-2 door met een volley raak te knallen. "Poeh, die maakte óók een lekker doelpunt, hoor."

De oud-aanvaller constateert dat het middenveld van de Rotterdammers aardig staat, maar dat de aanvalslinie beter kan. "Normaal gesproken trekt Steven Berghuis de kar, hij is vaak de grote uitblinker. En Luis Sinisterra vind ik ook een prima speler. Als dat soort jongens dan wat minder is, merk je dat enorm. Tegen Utrecht vond ik het allemaal niet geweldig."