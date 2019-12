L'Équipe: Aulas komt belofte na en gaat snel om de tafel met Depay

Memphis Depay en Olympique Lyon gaan op korte termijn in gesprek over een nieuw contract, zo meldt L’Équipe zondagavond. De huidige verbintenis van de Oranje-international loopt af in de zomer van 2021. Depay, aanvoerder van de Franse topclub, raakte eerder deze maand zwaar geblesseerd aan zijn knie en is naar verwachting voor de rest van het seizoen uitgeschakeld, terwijl hij waarschijnlijk ook het EK van komende zomer aan zich voorbij moet laten gaan.

De wens van Lyon om langer door te gaan met de 25-jarige Depay is niet nieuw. Eerder deze maand liet voorzitter Jean-Michel Aulas al weten dat de club voornemens is om het contract met de captain te verlengen. “Het is aan hem om te beslissen”, liet hij optekenen in de Franse media. “We gaan hem een nieuw voorstel doen omdat hij een exceptionele speler is.”

Volgens L’Équipe zullen de gesprekken tussen Lyon en Depay op korte termijn plaatsvinden. Omdat het contract van de aanvaller over anderhalf jaar afloopt, is de verwachting dat er snel een akkoord gevonden wordt. De Oranje-international zou niet uit zijn op een langdurig contract. Hij lijkt nog altijd te hopen op een transfer naar een grotere club dan Lyon.

Depay maakte in januari 2017 voor circa zestien miljoen euro de overstap van Manchester United naar Lyon. Vorig seizoen was hij in 47 wedstrijden goed voor 12 goals en 16 assists. Dit seizoen kwam de 51-voudig international tot veertien treffers in alle competities.