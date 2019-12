De race om Haaland: wat is de beste club voor het Noorse toptalent?

Erling Braut Haaland is sinds dit seizoen de meest gewilde speler op de Europese velden. De negentienjarige spits van Red Bull Salzburg was tot aan een jaar geleden nog onbekend bij het grote publiek, maar sinds zijn goals in de Champions League dit seizoen kent vrijwel iedereen die het voetbal ook maar een beetje volgt wie deze Noorse aanvaller is. De talentvolle aanvaller heeft de clubs voor het uitkiezen. Dat hij bezig is aan zijn laatste weken in Oostenrijk staat zo goed als vast. Hij lijkt op weg naar Manchester United, maar is dat ook de beste club voor zijn ontwikkeling? Met Mino Raiola als zaakwaarnemer weet hij één ding zeker: met zijn salaris komt het wel goed.

De scouts van Red Bull Salzburg raakten vorig jaar onder de indruk van de piepjonge spits. De clubleiding van de Oostenrijkse topclub wist al snel genoeg en telde vijf miljoen euro neer voor de jonge aanvaller, die bij Molde FK was doorgebroken en 12 keer scoorde in 25 wedstrijden. De in Leeds geboren Noorse aanvaller paste zich moeiteloos aan het Oostenrijkse voetbal aan en dwong binnen de kortste keren een basisplaats af in Salzburg. Trainer Jesse Marsch kan inmiddels niet meer om Haaland heen. In de competitie kwam hij dit seizoen in veertien wedstrijden tot zestien doelpunten. In het bekertoernooi scoorde hij viermaal, terwijl hij ook op het grootste Europese strijdtoneel het net wist te laten bollen. Met acht doelpunten in zes groepswedstrijden werd hij een van de revelaties dit Champions League-seizoen. Red Bull Salzburg is weliswaar uitgeschakeld in de groepsfase, de ogen van de Europese scouts zijn gericht op Haaland. In de laatste groepswedstrijd tegen Liverpool zaten naar verluidt veertig scouts op de tribune voor de topscorer van Salzburg. Een hoop Europese topclubs jagen op zijn handtekening.

Ole Gunnar Solskjaer wordt gevraagd naar de trip van Erling Haaland naar Manchester

Tot dusver lijken vier clubs het meest concreet voor Haaland: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Juventus en Manchester United denken een goede kans te maken op zijn komst en willen in winter toeslaan. Diverse media schrijven over een clausule van dertig miljoen euro in zijn huidige tot medio 2023 doorlopende Salzburg-contract, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij voor dat relatief lage bedrag verkast. Naar verluidt schat Salzburg zijn waarde op minstens zestig miljoen euro en hoopt de club te profiteren van een een zogenoemde bidding war. Wie ook zijn graantje mee wil pikken, is Raiola. Volgens The Sun zou de zaakwaarnemer bij een transfer van Haaland naar Manchester United, dat volgens de tabloid tachtig miljoen euro heeft geboden, veertien miljoen euro aan bemiddelingskosten verdienen. Daarbij zou de belangenbehartiger mikken op een jaarsalaris van acht miljoen euro per jaar voor zijn cliënt.

Haaland lijkt veel minder geïnteresseerd in geld. Waar het hem bij de keuze vooral om gaat is zijn kansen op speelminuten. De aanvaller wil zich blijven ontwikkelen en dat kan volgens hem het beste door veel wedstrijden te spelen. “Ik probeer me alleen maar te focussen op mijn spel”, liet hij onlangs weten in een interview met Kronen Zeitung. “Natuurlijk zijn er veel geruchten, maar uiteindelijk gaat het om voetbal. Dus daar probeer ik me op te richten. Ik probeer te genieten van datgene waar ik het meest van hou in mijn werk en leven.” Ondanks zijn jonge leeftijd laat Haaland zich niet verleiden tot het doen van opvallende uitspraken. Hij laat zich nauwelijks uit over zijn toekomst en is voorzichtig in zijn reacties. “Voor mij is Salzburg op dit moment de perfecte plek. Ik heb hier alles waardoor ik me kan focussen op wat belangrijk is: mijn ontwikkeling en het spelen van voetbal. Dat is voor mij de sleutel.”

Met Alf Inge Haaland als vader heeft het talent de perfecte mentor in de voetbalwereld. De 47-jarige oud-international speelde voor clubs als Nottingham Forest, Leeds United en Manchester City. “We hebben een erg goede band”, zegt Haaland over de relatie met zijn vader. “Hij heeft me altijd al geholpen en weet precies wat het inhoudt om profvoetballer te zijn. Hij deelt zijn ervaringen met mij. Dat maakt het makkelijker voor mij in bepaalde dingen.” Geïnteresseerde clubs mogen zich dan ook eerst bij vader Haaland melden. Volgens BILD geniet de voorkeur van Haaland senior een transfer naar de Bundesliga. Hij denkt dat een tussenstap in de Duitse competitie beter is voor de ontwikkeling is voor zijn zoon, omdat daar de kans het grootst is dat hij aan spelen toekomt.

Manchester United

Manchester United heeft zijn interesse in Haaland niet onder stoelen of banken gestoken. Manager Ole Gunnar Solskjaer kent de spits van hun gezamenlijke tijd bij Molde en is zeer gecharmeerd van de aanvaller, zo liet hij de afgelopen weken in de media ontvallen. Het was Solskjaer die Haaland op zestienjarige leeftijd liet debuteren in het eerste elftal van Molde. Vorige week zou Solskjaer zijn afgereisd naar Oostenrijk voor een gesprek met Haaland en zijn vader. Of Solskjaer erin is geslaagd om hem over te halen voor the Red Devils te kiezen is onbekend. Noorse media meldden vrijdagochtend dat Haaland in Stavanger op het vliegtuig naar Manchester is gestapt om te onderhandelen. Solskjaer was er op een persconferentie als de kippen bij om dat te ontkennen. Engelse media spreken van een bod van tachtig miljoen euro, waarbij tussen United en Salzburg de afspraak wordt gemaakt dat Haaland het seizoen op huurbasis afmaakt in Oostenrijk. Na het 1-1 gelijkspel van Manchester United tegen Everton liet Solskjaer zich uit over de toekomst van Haaland: “Hij weet wat hij wil doen en hij weet wat hij gaat doen. Ik hoef geen advies te geven aan spelers van andere teams”, aldus de Noorse trainer over zijn landgenoot.

Een mogelijke variant van de opstelling van Manchester United met Erling Haaland. Door de vele aanvallende opties zou Solskjaer de keuze hebben uit meerdere varianten.

Mocht Haaland kiezen voor een overstap naar Manchester United, dan wordt het dringen geblazen in de voorhoede op Old Trafford. Met Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Daniel James en Mason Greenwood loopt de aanval van Solskjaer over van talent. Oud-spits Dimitar Berbatov betwijfelt of het voor Haaland een goede stap zou zijn om naar United te verkassen. “Met de drie aanvallers van dit moment, zou ik niet weten waar Haaland zou moeten spelen”, wordt de oud-spits geciteerd door Betfair. “United heeft alleen maar jonge aanvallers. Wat zegt het dan over hen, als de club besluit om iemand te kopen? Ik denk dat zijn komst voor onnodige onrust gaat zorgen. Ik vind Rashford, Martial, James en Greenwood geweldige spelers. Maar aan de andere kant: wat gebeurt er als twee van hen geblesseerd raken?”

RB Leipzig

De huidige koploper van de Bundesliga zou zich dolgraag willen versterken met de spits. Omdat Leipzig dezelfde hoofdsponsor heeft als Salzburg en in het verleden al meerdere spelers dezelfde route bewandelden, lijkt de Duitse topclub een goede kans te maken. Christoph Freund, sportief directeur van Salzburg, liet weten dat Haaland al gesproken heeft met Leipzig over een mogelijke overgang in januari. Leipzig-trainer Julian Nagelsmann bevestigde de gesprekken en zei dat het onderhoud ‘goed verliep’. “Ik heb hem in mijn beste Engels gebrobeerd uit te leggen hoe ik over voetbal denk. Ik denk dat het prima is gegaan”, aldus Nagelsmann tegenover Kicker. “Na dit soort gesprekken kan je er vaak relatief weinig over zeggen, omdat het vaak eenzijdige gesprekken zijn. Als trainer ben je veel aan het woord, terwijl de zaakwaarnemer en speler luisteren.” Bij Leipzig scoort dit seizoen Timo Werner aan de lopende band. Met de Duits international heeft de Bundesliga-club een topspits in huis, maar het is niet ondenkbaar dat hij komende zomer wordt weggekocht door een Europese topclub. Met Haaland zou Leipzig in dat geval een goede opvolger in huis hebben.

Borussia Dortmund

Leipzig en Manchester United zijn niet de enige clubs waarmee Haaland gesproken heeft, want ook Borussia Dortmund heeft zijn plannen met de aanvaller al ontvouwd in een persoonlijk gesprek. De club staat erom bekend dat het veel werkt met jeugdige spelers. Dortmund is een plek waar talenten de kans krijgen, zoals ook dit seizoen het geval is met spelers als Jadon Sancho en Dan-Axel Zagadou, terwijl in het recente verleden spelers als Ousmane Dembélé, Christian Pulisic en Mario Götze groot werden bij Dortmund. Trainer Lucien Favre heeft met Paco Alcácer, Julian Brandt, Marco Reus, Jadon Sancho en Thorgan Hazard in aanvallend opzicht genoeg keuze. Alcácer kampt dit seizoen echter veel met blessureleed, waardoor Favre regelmatig voor Reus of Götze in de punt van de aanval kiest.

Een mogelijke variant van de Borussia Dortmund-opstelling met Erling Haaland in de ploeg.

Met de 3-4-3-formatie en het dynamische spel van Dortmund zou Haaland naar verwachting goed bij de Duitse topclub passen. De Noor kan in meerdere systemen uit de voeten en is een speler die ook meerdere rollen in de aanval op zich kan nemen. Hij is niet puur een afmaker, maar kan ook ploeggenoten in stelling brengen, getuige zijn zeven assists dit seizoen. Bovendien is Haaland razendsnel, waarmee hij een extra wapen kan toevoegen aan de counters van Dortmund. Daarnaast is hij sterk in de lucht, wat handig kan zijn met voorzetten van Sancho, Hazard en de opkomende Achraf Hakimi.

Juventus

Met oog op de toekomst zou Juventus zich graag willen versterken met Haaland. De Italiaanse grootmacht heeft een oog voor talent en telde afgelopen zomer al een enorm bedrag neer voor Matthijs de Ligt. La Vecchia Signora zou opnieuw diep in de buidel willen tasten, maar het is de vraag of Haaland zit te wachten op voetballen in de Serie A. De bezetting in de voorhoede van Juventus is momenteel dik in orde en voor Haaland lijkt op dit moment geen plek. Met Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala beschikt Maurizio Sarri dit seizoen over veel kwaliteit. Mario Mandzukic is op een zijspoor beland en lijkt te gaan vertrekken, maar dan nog zal Haaland niet zeker zijn van een basisplaats. Met Douglas Costa, Marko Pjaca en Federico Bernardeschi beschikt Sarri over genoeg aanvallende opties. Pas bij een vertrek van Ronaldo, Higuaín of Dybala lijkt een transfer naar Juventus interessant voor Haaland.