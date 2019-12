Rel in Frankrijk: Dossevi bekeek Clásico woensdag tijdens eigen wedstrijd

Mathieu Dossevi is vrijdag onderwerp van gesprek in Frankrijk. De 31-jarige vleugelspeler van Toulouse haalde zich woensdagavond tijdens het bekerduel met Olympique Lyon namelijk op zeer opvallende wijze de woede van trainer Antoine Kombouaré op de hals: Dossevi bekeek de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid (0-0) tijdens de wedstrijd op de reservebank op zijn mobiele telefoon.

Toulouse verloor afgelopen woensdag in het kader van de Coupe de la Ligue met 4-1 op bezoek bij Olympique Lyon. Kombouaré deed tijdens de wedstrijd geen beroep op Dossevi, die dit seizoen in de Ligue 1 al wel achttien keer mocht opdraven, en liet de ervaren aanvaller uit Togo negentig minuten op de bank zitten. Dossevi had ogenschijnlijk weinig interesse in het optreden van zijn teamgenoten en besloot op de reservebank een livestream van Barcelona - Real Madrid op te zetten via zijn mobiele telefoon.

De twee Spaanse grootmachten trapten om 20.00 uur af in het Camp Nou voor de Clásico en op dat moment was de wedstrijd tussen Toulouse en Lyon nog niet afgelopen. Dossevi wilde de verrichtingen van Barcelona en Real Madrid kennelijk zo graag volgen dat hij besloot de wedstrijd live te streamen via zijn mobiele telefoon, melden diverse Franse media, waaronder RMC. Ploeggenoot Aaron Leya Iseka zou op het mobieltje van Dossevi hebben meegekeken naar de Clásico en kwam woensdagavond evenmin in actie.

Dossevi en Iseka zouden vrijdagochtend ten overstaan van de gehele selectie van Toulouse door Kombouaré zijn aangesproken op hun gedrag en kunnen beiden rekenen op een fikse boete, zo klinkt het. De rel komt op een voor Toulouse zeer ongelukkig moment, daar de sportieve prestaties van de club op dit moment ronduit dramatisch zijn. Toulouse verloor zijn acht laatste wedstrijden in alle competities en is op dit moment met slechts twaalf punten uit achttien competitieduels hekkensluiter in de Ligue 1.