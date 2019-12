Invaller beslist bekerduel tussen FC Groningen en FC Utrecht

FC Utrecht heeft zich donderdagavond ten koste van FC Groningen voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Het was de zesde keer in tien jaar tijd dat de clubs elkaar troffen in het bekertoernooi. Vier van de vijf voorgaande ontmoetingen werden gewonnen door FC Utrecht en dankzij een doelpunt van invaller Issah Abbas trok het team van John van den Brom in Groningen aan het langste eind: 0-1.

In een doelpuntloze eerste helft had FC Groningen, waar Adrie Poldervaart de geschorste Danny Buijs verving, weliswaar meer balbezit, maar oogde het team van Van den Brom gevaarlijker in de counter. Een spektakelstuk was de ontmoeting voor rust in ieder geval niet, mede omdat er van beide kanten slordig werd gespeeld. Na een minuut of zeven ontsnapte Gyrano Kerk slim aan buitenspel, maar Sergio Padt maakte een belangrijke redding.

Pas bijna een half uur later was er weer een kans: na voorbereidend werk van Mo El Hankouri mikte Kaj Sierhuis naast. Enkele minuten later had een goede aanval van FC Utrecht over verschillende schijven een beter lot verdiend, maar de inzet van Mark van der Maarel ging over doel van Padt. FC Groningen deed na de onderbreking ietwat meer zijn best om gevaarlijker te worden, maar het was juist FC Utrecht dat dicht bij een goal was.

Na nog geen uur spelen kwam Sander van de Streek in kansrijke positie en schoot hij een meter naast. Een minuut later was het Kerk die naliet om te scoren; na balverlies van de slordig spelende Azor Matusiwa werd Padt door Kerk gepasseerd, maar Mike te Wierik kopte de bal uit de doelmond. Na een uur spelen kreeg FC Utrecht een domper te verwerken: na een ongelukkige botsing met Ajdin Hrustic moest Jean-Christophe Bahebeck zich geblesseerd laten vervangen door Abbas.

De ontmoeting kwam meer tot leven en een minuut na een goede knal van Sierhuis richting de bovenhoek, en een dito redding van Paes, nam FC Utrecht de leiding. Abbas tikte op aangeven van Kerk de bal achter Padt: 0-1. In het restant van het duel moest FC Utrecht zich enige tijd verweren tegen een stormloop van de noorderlingen en was Paes de gevierde man. De keeper had goede reddingen op pogingen van El Hankouri en invaller Romano Postema in huis en hield het team van Poldervaart op de been.