Ajax neemt het in Qatar op tegen Belgische en Turkse topclubs

Ajax belegt begin volgend jaar een trainingskamp in het Qatarese Doha en de Amsterdammers zullen in die periode niet enkel op het trainingsveld te vinden zijn. De club laat dinsdag namelijk via de officiële kanalen weten dat er ook geoefend wordt tegen Galatasaray en Club Brugge.

Ajax vertrekt zaterdag 4 januari richting Qatar en vijf dagen later, op donderdag 9 januari, staat de ontmoeting met Galatasaray op het programma. Het treffen met de regerend kampioen van Turkije wordt op 17.00 uur Nederlandse tijd afgewerkt in het Al Janoub Stadium.

Twee dagen later, op zaterdag 11 januari, volgt de wedstrijd tegen Club Brugge. Dit duel gaat eveneens om 17.00 uur Nederlandse tijd van start en zal ook in het Al Janoub Stadium worden gespeeld. Een dag later, op zondag 12 januari, volgt de terugreis naar Nederland.

Ajax hoopt zich in Qatar, dat voor de derde keer het toneel is van een trainingskamp, zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de tweede seizoenshelft. Op zondag 19 januari spelen de Amsterdammers tegen Sparta Rotterdam hun eerste wedstrijd na de winterstop. Voor de onderbreking staan nog het bekerduel met Telstar en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma.