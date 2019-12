Ajax-jeugdtrainer ‘vol ongeloof’ na bekerloting Telstar: ‘Het blijft apart’

De wedstrijd in de TOTO KNVB Beker van woensdag tussen Telstar en Ajax is bijzonder voor Frank Korpershoek. De middenvelder speelt bij de club uit Velsen en is daarnaast actief als jeugdtrainer bij Ajax. “Ik reageerde vooral vol ongeloof, want hiervoor lootte ik mijn oude club Koninklijke HFC”, aldus Korpershoek in gesprek met Ajax TV

Woensdagavond gaat de bal om 18.30 uur rollen in het Rabobank IJmond Stadion. “Het is ongelooflijk toevallig dat beide clubs uit de koker rollen. Ajax loten is natuurlijk helemaal bijzonder voor ons, na zo'n geweldig seizoen is de club hot en ik heb er zelf ook wel een link mee”, reageert Korpershoek op het clubkanaal van Ajax.

Korpershoek is doordeweeks trainer van Ajax Onder-14 en op zaterdag probeert hij bij de wedstrijden aanwezig te zijn. Door zijn verplichtingen bij Telstar is dat echter niet altijd mogelijk. “Daarnaast doe ik bij de Onder-15 en Onder-16 wat techniektrainingen op donderdagavond. Dat is natuurlijk geweldig om te doen”, aldus de 35-jarige Telstar-middenvelder.

Hij geeft aan dat de ontmoeting met Ajax een ‘bijzonder gevoel’ opwekt. “Ik moet wel zeggen dat de omgeving het wat groter maak dan het daadwerkelijk is. Ik ben woensdagavond gewoon speler van Telstar, dus dan ga ik mijn best doen voor de Witte Leeuwen. Het blijft natuurlijk wel apart. Ik ben vaak bij Ajax en vaak bij Telstar. Bij beide kanten gaat het dan vaak over deze wedstrijd. Ik wil met Telstar gewoon winnen, want voor een hoop mensen is dit misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de eeuw.”