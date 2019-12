Aanklager betaald voetbal geeft foeterende Buijs gelijk in discussie met Kooij

De rode kaart die Deyovaisio Zeefuik in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) kreeg van scheidsrechter Joey Kooij, is geseponeerd door de aanklager betaald voetbal. De vleugelverdediger van FC Groningen werd na inmenging door videoscheidsrechter Richard Martens van het veld gestuurd na een vermeende elleboogstoot aan Aaron Meijers. Het besluit van Kooij leidde tot grote woede bij FC Groningen-trainer Danny Buijs, die in de tweede helft nog naar de tribune werd gestuurd.

Buijs liet in de rust duidelijk zijn ongenoegen blijken richting Kooij, die hij foeterend achterna liep in de catacomben van het Cars Jeans Stadion. “Ik zie dat Deyo volledig naar de bal kijkt en zijn handen gebruikt om de lucht in te springen. Van Deyo is bekend dat hij vrij hoog kan springen, dan gebruik je ook je handen soms om je balans te houden. Maar ik zie totaal niet dat hij bewust een elleboogstoot geeft om Meijers met zijn elleboog te raken. Als ik dit zie is het zeer opmerkelijk dat er een rode kaart is gegeven”, zei Buijs na afloop tegenover FOX Sports.

Kooij bleef na het zien van de beelden bij zijn beslissing om Zeefuik van het veld te sturen. “Hij plant de elleboog echt in het gezicht, daarbij wordt de gezondheid van de speler echt in gevaar gebracht. Voor mij honderd procent rood”, zei de leidsman. De aanklager betaald voetbal heeft Buijs uiteindelijk gelijkgegeven, want maandag is besloten om de rode kaart voor Zeefuik te seponeren. Men is tot de conclusie gekomen dat dat het besluit ‘niet wettig en overtuigend is bewezen’.

Het betekent dat Buijs in de laatste wedstrijden van 2019 ‘gewoon’ een beroep kan doen op Zeefuik, zo meldt de Trots van het Noorden via de officiële kanalen. Voor FC Groningen wachten komende week nog ontmoetingen met FC Utrecht (thuis, TOTO KNVB Beker) en FC Emmen (thuis, competitie).