‘Die van Justin Kluivert was doksie, Donyell Malen noemden we boeroe’

Arquinio Bel speelde meer dan zes jaar in de jeugdopleiding van Ajax en maakte deel uit van de lichting van onder meer Justin Kluivert, Donyell Malen en Matthijs de Ligt. De negentienjarige buitenspeler speelt tegenwoordig bij de amateurs van DWS, maar kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Amsterdam. De tijd dat hij met het busje naar Ajax werd gebracht staat hem nog goed bij.

Bel reisde vrijwel altijd samen met De Ligt. “Ik werd eerst opgehaald van school, daarna reden we door naar zijn school, ergens achter station Amsterdam-Zuid. We praatten veel en hij luisterde mee met onze muziek. We spraken af en toe zelfs over meisjes, haha”, lacht Bel, die De Ligt kent als een serieuze jongen. ''Hij was altijd gefocust, serieuzer dan de rest.”

Op de clubwebsite van Ajax laat Bel weten welke bijnamen hij en zijn toenmalige ploeggenoten voor elkaar verzonnen. “Matthijs was een beetje fors, dus noemden we hem dikkie'', vertelt Bel. ''Hij kon er wel om lachen en was eigenlijk totaal niet boos te krijgen. Iedereen had een bijnaam. Die van Justin Kluivert was doksie, dat betekent 'eend' in het Surinaams. Donyell Malen noemden we boeroe. Hij woonde nabij Den Helder op een groot landgoed, terwijl de meeste jongens uit de stad kwamen.”

Bel vindt het moeilijk om een speler aan te wijzen die er in het seizoen 2013/14 bovenuit stak. “Ik denk toch Ché Nunnely, puur dat jaar. Wij schrokken eigenlijk van hem. Hij kwam van FC Utrecht naar Ajax, maakte indrukwekkende solo’s, scoorde, liep door iedereen heen, was supersnel… Het was niet leuk meer, zo snel was Ché. Hij viel écht op toen. En Matthijs ook natuurlijk. Die kon op z’n vijftiende qua fitheid en fysiek al met de A1 mee.”