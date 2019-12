‘Sontje Hansen en Naci Ünüvar staan voor debuut in betaald voetbal’

Sontje Hansen en Naci Ünüvar maken vrijdagavond mogelijk hun eerste minuten namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens Ajax Showtime maken de twee talenten van Onder-19 deel uit van de wedstrijdselectie voor de topper tegen koploper SC Cambuur. Het tweetal trainde dit seizoen al mee met het eerste elftal van trainer Erik ten Hag.

Ünüvar wordt gezien als een van de grootste talenten uit de Ajax-opleiding, terwijl Hansen onlangs nog topscorer werd op het jeugd-WK in Brazilië. Laatstgenoemde trainde maandag nog mee met het eerste elftal in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Valencia (0-1). Het duo zat nog nooit bij de wedstrijdselectie van Jong Ajax en kan vrijdagavond in Leeuwarden debuteren.

Trainer Mitchell van der Gaag liet eerder dit seizoen al twee ploeggenoten van Ünüvar en Hansen debuteren. Kenneth Taylor en Brian Brobbey (allebei zeventien jaar) maakten hun eerste minuten al in de Keuken Kampioen Divisie. Waar Brobbey op zes wedstrijden staat, kwam Taylor al negen keer in actie in de Eerste Divisie. De ploeg van Van der Gaag staat na achttien wedstrijden op de tweede plaats, met een achterstand van zes punten op koploper Cambuur. Mochten Hansen en Ünüvar vrijdagavond in actie komen, dan ontbreken zij zaterdag bij Ajax Onder-19 tegen NAC Breda Onder-19.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.