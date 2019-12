Klopp erkent fout uit Dortmund-tijd: ‘Dacht dat druk hem teveel zou worden’

Sadio Mané maakte in 2016 voor ruim veertig miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool. De Senegalese aanvaller had echter al eerder onder manager Jürgen Klopp kunnen werken. De Duitse keuzeheer had in zijn tijd bij Borussia Dortmund verregaande belangstelling voor de vleugelaanvaller, maar door grote twijfels kwam een transfer van Mané richting de Bundesliga nimmer van de grond.

"Ik heb destijds een fout gemaakt", geeft Klopp maandagavond toe op een persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel van Liverpool met Red Bull Salzburg van dinsdagavond. "Ik dacht toentertijd dat de druk bij Dortmund teveel zou zijn voor Mané. De transfer had echt honderd procent moeten kloppen, maar ik was er niet helemaal van overtuigd. Ik heb die fout later gelukkig kunnen goedmaken."

Klopp gaat ook in op de vermeende belangstelling van Liverpool voor Erling Braut Haaland, de topscorer van het miljardenbal. De spits staat dinsdag met Salzburg tegenover Liverpool. "Ik had ooit de beschikking over Robert Lewandowski en journalisten uit Polen vroegen ook constant naar hem. Hij is een groot talent en heeft een grote toekomst voor zich." De manager van the Reds denkt te weten hoe topspitsen als Haaland kunnen worden bestreden. "Je moet zorgen dat ze niet aangespeeld worden. Hij is helaas niet de enige speler met kwaliteiten bij Salzburg."

De manager van de Premier League-koploper weet dat zijn ploeg een ontstellend zware periode tegemoet gaat, met onder meer het WK voor clubteams in Qatar. Klopp verschuilt zich evenwel niet achter excuses. "Drie dagen geleden hadden we een zware wedstrijd (tegen Bournemouth, red.), net als zes dagen geleden (tegen Everton, red.). Nu komt er weer een zwaar duel aan, en daarna vliegen we naar Qatar. Dit is de meest intense periode van ons leven en daar proberen we dan ook het maximale uit te halen." Liverpool, met tien punten koploper in groep E, heeft dinsdag aan een punt genoeg tegen Salzburg voor een plaats in de achtste finale van de Champions League.