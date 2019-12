Larsson, Ayoub en Narsingh trefzeker op weg naar duel met FC Porto

Jong Feyenoord heeft zich maandagmiddag geplaatst voor de kampioenspole na een 4-2 overwinning op Jong SC Cambuur. Hoofdtrainer Dick Advocaat zag op het trainingscomplex 1908 verschillende spelers uit de hoofdmacht in actie komen. Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia, Sam Larsson, Yassin Ayoub en Luciano Narsingh begonnen vanuit de basis en de drie laatstgenoemden waren trefzeker.

De Rotterdammers kwamen in de eerste helft op voorsprong via Narsingh, na goed voorbereidend werk van Larsson. Even later werd de stand op 2-0 gebracht via Ayoub, die scoorde vanuit een strafschop. Nog voor rust werd het 3-0 door een doelpunt van Larsson. Door twee treffers van Delano Ladan kwam Cambuur na rust terug in de wedstrijd. Toshio Lake bracht de marge even later weer op twee, waardoor Feyenoord de wedstrijd zonder problemen uit kon spelen.

Van der Heijden, Narsingh, Tapia en Ayoub kwamen zondag niet in actie in de wedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse (0-0). Larsson kwam tien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen als vervanger van Luis Sinisterra. Donderdag staat de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Europa League op het programma. De Rotterdammers staan na vijf wedstrijden met vijf punten onderaan in de groepsfase. Desondanks is Feyenoord nog niet uitgeschakeld en mag het hopen op een plek in de volgende ronde.