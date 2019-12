Valentijn Driessen: ‘Ze zadelen Feyenoord op met tweede of derde keus’

Tot mei 2019 vond Mark Koevermans dat hij niet de competenties bezat om algemeen directeur te worden van Feyenoord. De eind november aangestelde directeur in De Kuip liet dit optekenen in het boek ’Over Winnen’ van zijn vriend Mark van Beek met de ondertitel: ’Wat professionals kunnen leren van topsporters’. Hoewel hij dus zelf enkele maanden eerder meende niet de benodigde kwaliteiten te bezitten, hapte hij toch toe.

Koevermans nuanceerde zondag in gesprek met FOX Sports het gewraakte interview (“Alleen al als ik kijk wat er bij Feyenoord allemaal veranderd is, haalt de tijd zich snel in. Dat is bij mezelf ook ontstaan”). Tijdens de interimperiode van vier maanden vond hij dat hem de taken beter afgingen en hij er ’meer energie’ van kreeg. “Los van de constatering dat Koevermans als commercieel directeur blijkbaar aan energie had ingeboet, kan het niet zo zijn dat iemand de functie van algemeen directeur van Feyenoord krijgt omdat zijn energieniveau er een boost van krijgt”, stelt Valentijn Driessen in De Telegraaf.

Driessen geeft aan dat Koevermans na vier maanden niet ineens wel over de competenties kan beschikken. “Dan is er iets mis met de zelfanalyse en -reflectie van afgelopen tien jaar. Op de werkvloer in De Kuip wisten ze allang dat Koevermans zich niet capabel achtte. Daar konden ze zich goed vinden in de verklaring van de altijd wat afstandelijke directeur in het boek ’Over Winnen’. Soms werd zelfs zijn betrokkenheid bij Feyenoord betwist. In die kringen werd daarom met ongeloof gereageerd op zijn promotie tot algemeen directeur.”

Driessen vindt hoe dan ook dat Koevermans een kans verdient ‘zichzelf als sterke, onafhankelijke directeur te presenteren’. “Het is tenslotte niet zijn schuld dat de rvc bij hem aanklopte. “Die raad van commissarissen met president Toon van Bodegom zijn verantwoordelijk voor alles wat zich in de top van Feyenoord afspeelt. En zij zadelen Feyenoord op met allemaal tweede of derde keus directeuren. In plaats van te wachten op het gewilde AZ-duo Robert Eenhoorn en Max Huiberts of hen onweerstaanbare aanbiedingen te doen, is gekozen voor Koevermans en Frank Arnesen.”

De chef voetbal van het dagblad prijst de ‘aimabele’ Arnesen om zijn grote netwerk en zijn succesvolle verleden bij PSV, Chelsea en Hamburger SV, maar wijst ook op het feit dat hij zich nadien minder bewees bij bijvoorbeeld PAOK Saloniki en Anderlecht en/of nauwelijks actief was. “Arnesens komst biedt geen houvast laat staan garanties. De derde nieuwe directeur, financiële man Pieter Smorenburg, is meer boekhouder dan iemand die groeikapitaal ophaalt waar Feyenoord zo naar smacht”, besluit hij.