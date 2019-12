Zondag, 8 December 2019

Chelsea wil in januari toeslaan met 110 miljoen euro

Mauricio Pochettino sluit een dienstverband bij Arsenal niet uit. De Argentijn werd onlangs ontslagen bij aartsrivaal Tottenham Hotspur en wordt genoemd als de mogelijke opvolger van de ontslagen Unai Emery. (Daily Mail)

Manchester City, Manchester United en Chelsea houden de situatie van Samuel Umtiti in de gaten. De Franse verdediger wil Barcelona verlaten als zijn status in de selectie in de komende tijd niet verandert. (L’Équipe)

Chelsea is bereid 110 miljoen euro neer te tellen om Jadon Sancho los te weken bij Borussia Dortmund. Ook Manchester United en Liverpool zijn concreet geïnteresseerd in de Engelse vleugelaanvaller. (Daily Mail) Ook Manchester United en Liverpool zijn concreet geïnteresseerd in de Engelse vleugelaanvaller.

Manchester City is in ieder geval niet in de markt voor Sancho. The Citizens hebben een optie om hem terug te kopen, maar zijn niet vergeten hoe hij zijn vertrek naar Borussia Dortmund forceerde. (Daily Mirror)

Scouts van Tottenham Hotspur zaten vrijdag op de tribune bij de wedstrijd tussen Internazionale en AS Roma. Doel van het bezoek was Edin Dzeko, die op het verlanglijstje van José Mourinho voor de winterse transferwindow staat. (Daily Mirror)