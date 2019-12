‘Daar gaat Ten Hag echt niet naartoe, al bieden ze hem zes keer zoveel’

De naam van Donny van de Beek werd afgelopen week opnieuw concreet gelinkt aan Real Madrid. De geruchten over de toekomst van de middenvelder leiden niet tot zorgen bij Ajax-trainer Erik ten Hag. De oefenmeester werd op zijn beurt vrijdag in verband gebracht met de bij Everton ontstane vacature na het ontslag van manager Marco Silva.

Ten Hag krijgt voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Willem II de vraag of de transfergeruchten invloed hebben op zijn selectie. Nee, helemaal niet. Het is geen issue bij ons”, antwoordt Ten Hag in gesprek met FOX Sports. “We weten dat we dit jaar allemaal bij Ajax zijn, daar ligt de focus. Dat geldt voor de spelers, maar ook voor mij. Nu is het Van de Beek, maar ook over André Onana, Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico speelden dit soort verhalen. Kom, daar gaan we geen aandacht aan besteden.”

“Ik hoop dat als het moet, het dan maar aan het einde van het seizoen gebeurt”, zo haakt Hans Kraay junior in op de geruchten rond Van de Beek, waarvan hij afgelopen week notie heeft genomen. Hij denkt niet dat de speculaties enige invloed hebben binnen de selectie van Ajax. “Daar worden ze daar niet meer nerveus van. Erik ten Hag zelf ook niet, hoor. Hij heeft weleens off the record gezegd dat hij trainer van Bayern München wil worden, maar dat kan ook over acht jaar.

Everton nam eerder deze week na de 5-2 nederlaag tegen Liverpool afscheid van Silva. Engelse media wisten te melden dat Ten Hag een van de namen op het verlanglijstje van director of football Marcel Brands is in de zoektocht naar een nieuwe manager. “Jajoh, maar denk je echt dat Ten Hag nu naar Everton vertrekt? Welnee. Daar gaat Ten Hag echt niet naartoe, al bieden ze hem zes keer zoveel. José Mourinho verdient vijftien miljoen per jaar, hè.”