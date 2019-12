De rust in Friesland is wedergekeerd: sc Heerenveen maakt indruk

Waar het vorig seizoen vaak onrustig was bij sc Heerenveen is de rust in de Friese burelen dit seizoen wedergekeerd. Midden februari stond de club nog op een gedeelde vijftiende en zestiende plaats en doemde zelfs even het degradatiespook op in Friesland. Nog geen tien maanden later staat de club onder leiding van Johnny Jansen keurig zesde in de Eredivisie.

SC Heerenveen kan na zondagmiddag met gunstige resultaten op de andere velden en een overwinning op hekkensluiter RKC Waalwijk zelfs vierde staan. De laatste keer dat Heerenveen dat kon zeggen in of na deze fase van een seizoen was in 2016/17, toen Heerenveen onder Jurgen Streppel na de twintigste speelronde ook vierde stond, zo onderzocht Opta.

Eredivisie 2019/20

TEAM WIJZIGINGEN BASISELF SC Heerenveen 8 Willem II 12 FC Groningen 14 … … PSV 37

Jansen heeft een stabiele organisatie neergezet en vastigheden teruggebracht bij Heerenveen. De trainer wisselde zijn elftal dit Eredivisie-seizoen in totaal op slechts acht plaatsen ten opzichte van het voorgaande duel, terwijl dit gemiddelde bij andere ploegen op 22 ligt. Mede daardoor heeft geen ploeg deze Eredivisie-jaargang minder verschillende basisspelers gehad dan de equipe van Jansen (vijftien, net als Willem II).

De stabiliteit heeft van Heerenveen een moeilijk te kloppen team gemaakt; in de laatste twaalf Eredivisie-speelronden gingen namelijk alleen de uitduels met Ajax en PSV verloren (vijf zeges, vijf remises). Jansen verloor vijf van zijn twintig Eredivisie-duels als trainer van Heerenveen (zeven zeges, acht remises), van alle trainers verloor alleen Trond Sollied minder vaak in zijn eerste twintig Eredivisie-wedstrijden voor de Friezen (vier keer - Dwight Lodeweges en Jurgen Streppel ook vijf). Ook een 0-2 achterstand tegen Vitesse bleek in de vorige speelronde niet genoeg om Heerenveen van een zege af te houden.

Eredivisie 2019/20

TEAM DIVERSE BASISSPELERS SC Heerenveen 15 Willem II 15 Sparta Rotterdam 16 … … PEC Zwolle 25

Het was niet voor het eerst dat Heerenveen terugkwam van een achterstand: geen ploeg won dit Eredivisie-seizoen meer punten na op achterstand te hebben gestaan dan de Friezen (tien, net als PEC Zwolle). Tegenstander RKC verspeelde juist de meeste punten na een voorsprong dit Eredivisie-seizoen (veertien), dus een achterstand lijkt voor Jansen en consorten ook dit weekeinde niet onoverkomelijk.