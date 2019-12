Manchester United wil slag slaan met 140 miljoen euro

Manchester United gaat de strijd aan met Liverpool voor de handtekening van Dejan Kulusevski. The Mancunians hebben 25 miljoen euro over voor de middenvelder van Parma. (Daily Star)

Barcelona is niet de enige club met interesse in Karim Adeyemi. De aanvaller van RB Salzburg, verhuurd aan Liefering, wordt ook gevolgd door Liverpool en Arsenal. (Daily Mirror)