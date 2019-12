Woorden van Marcel Brands worden waarheid: ‘Ik geef mijn leven voor ze'

De toekomst van Richarlison ligt voorlopig bij Everton. De Premier League-club maakt dinsdag bekend dat de aanvaller zich tot de zomer van 2024 aan de Merseyside-club heeft verbonden. De contractverlenging van de 22-jarige Braziliaan komt op een goed moment, daar de club na veertien speeldagen op een teleurstellende zeventiende stek staat.

Richarlison maakte zestien maanden geleden de overstap van Watford naar Everton en was daarmee de eerste topaankoop van Marcel Brands. De club betaalde liefst 56 miljoen euro: een heus clubrecord. Het record stond eerder op naam van Gylfi Sigurdsson, die een jaar eerder voor circa vijftig miljoen euro overkwam van Swansea City

Brands kondigde afgelopen vrijdag al aan dat de contractonderhandelingen zich in een vergevorderd stadium bevonden. “Het is mijn bedoeling om hier voor langere tijd te blijven”, vertelt Richarlison op de clubsite van Everton. “Dit is de club die mij de kans heeft gegeven om míjn voetbal te laten zien. De club vertrouwt me, en ik vertrouw de club. De supporters geven me hun steun en ik probeer dat terug te betalen door op het veld mijn leven te geven voor ze.”

Richarlison staat na vijftig duels van Everton in alle competities op negentien doelpunten. Hij leek zijn loopbaan in Europa bij Ajax te starten, maar het Watford van Marco Silva bleek uiteindelijk toch slagvaardiger dat de club uit Amsterdam. De manager uit Portugal werd vorig jaar zomer op Goodison Park aangesteld, waarna hij met Richarlison werd herenigd.

Het is maar de vraag hoelang Silva nog het vertrouwen krijgt. “Iedereen bij de club moet voor ogen houden dat we hoog moeten mikken en voor de prijzen moeten gaan. Zelfs dit seizoen, we geloven allemaal dat dat mogelijk is”, zo verzekert Richarlison, na slechts vier punten uit de laatste vijf duels én daags voor de derby tegen koploper Liverpool. “Mijn ontwikkeling is duidelijk, daar heeft Marco Silva zijn bijdrage aan geleverd. Hij heeft mijn vertrouwen en dat van de hele selectie.”