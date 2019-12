‘Real Madrid staat in permanent contact met ‘man van zeventig miljoen euro’’

Fabián Ruiz verliet Real Betis ruim een jaar geleden voor een avontuur bij Napoli. De kans lijkt echter aanwezig dat de middenvelder binnen afzienbare tijd terugkeert op de Spaanse velden, daar hij in de afgelopen maanden nadrukkelijk werd genoemd bij Barcelona en Real Madrid. Cadena SER weet dinsdag toe te voegen dat de Koninklijke serieus werk maakt van zijn komst en momenteel de beste papieren in handen lijkt te hebben.

Volgens het Spaanse radiostation staat Real Madrid in ‘permanent contact’ met het kamp-Ruiz en is de middenvelder zelf ook te spreken over de plannen van de grootmacht. De zesvoudig Spaans international staat echter ook in de belangstelling van Manchester City en Paris Saint-Germain, waardoor de Madrilenen nog wel af moeten zien te rekenen met forse concurrentie.

“Real Madrid is erg serieus”, verzekeren bronnen uit de omgeving van Ruiz aan bovengenoemd medium en in Madrid zou inmiddels ‘gematigd optimisme’ heersen over de slagingskansen van de hele operatie. Eerdere berichten van AS lieten al blijken dat de Spanjaard waarschijnlijk om en nabij de zeventig miljoen euro moet kosten, al kan hier in de toekomst verandering in komen.

Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis hoopt het contract van Ruiz namelijk nog open te kunnen breken, zodat hij daar een hogere transferclausule in op kan laten nemen. De middenvelder heeft momenteel geen vastgesteld bedrag waarvoor hij mag vertrekken in zijn verbintenis staan. Ruiz tekende vorig jaar een tot medio 2023 doorlopend contract bij i Partenopei.