Zakaria Labyad staat ook in 2020 ‘hele lange tijd’ buitenspel bij Ajax

Erik ten Hag heeft na afloop van de 2-5 zege tegen FC Twente meer duidelijkheid gegeven over de ernst van de knieblessure van Zakaria Labyad. Voorafgaand aan het duel in De Grolsch Veste gaf de trainer van Ajax al aan dat de aanvaller enige tijd geblesseerd zou zijn. Op de persconferentie na afloop vertelt Ten Hag dat Labyad in ieder geval dit kalenderjaar niet meer van de partij zal zijn en mogelijk dit hele seizoen niet meer in actie zal komen.

De blessure van Labyad blijkt ernstiger te zijn dan gedacht, vertelt Ten Hag na afloop op de persconferentie. "Wat het precies is wordt verder onderzocht, maar hij gaat dit jaar en een hele lange tijd in het nieuwe jaar niet spelen", aldus de coach van de Amsterdammers. Eerder raakte David Neres al geblesseerd, terwijl Quincy Promes zondag ook uitviel met een kwetsuur.

Ten Hag besloot zodoende om zondag gebruik te maken van Noa Lang. De jonge buitenspeler maakte zijn basisdebuut voor Ajax in de Eredivisie en wist een hattrick te produceren. Door de blessures kan het goed zijn dat Ajax de transfermarkt op gaat deze winter, maar Ten Hag wil daar niet te veel over kwijt. "Vandaag wil ik daar geen antwoord op geven. Je ziet natuurlijk ook Noa Lang die zich nadrukkelijk laat zien."

"Die moet je dan ook kansen geven. We hebben nog meer aanvallende opties. En we weten van David Neres dat hij niet al te lang na de winterstop beschikbaar zal zijn. We moeten het op een rijtje zetten. We moeten kijken wat de mogelijkheden zijn, want uiteindelijk gaat het alleen maar om kwaliteit", besluit de oefenmeester van Ajax op het perspraatje.