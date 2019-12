Sevilla klimt naar tweede plek; bijna wereldgoal van Luuk de Jong

Sevilla heeft zich in ieder geval voor even genesteld op de tweede plek in LaLiga. Het team van Julen Lopetegui was zondagmiddag met 1-0 te sterk voor Leganés en boekte daarmee de derde zege op rij in de competitie. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de tweede helft op naam van Diego Carlos. Luuk de Jong deed 83 minuten mee; in de slotfase werd hij naar de kant gehaald en vervangen door Sergi Gómez.

De Jong had een basisplaats bij Sevilla, dat een ongeslagen reeks van negen opeenvolgende officiële wedstrijden verdedigde. De spits behoorde midweeks niet tot de selectie voor het Europa League-duel met FK Qarabag (2-0 zege), maar begon in de voorgaande drie competitiewedstrijden wel vanaf de aftrap. De spits was na een klein halfuur dicht bij het openingsdoelpunt. Hij diende als eindpunt van een rappe counter: De Jong liep het strafschopgebied binnen, werd vanaf de rechterflank bereikt door Jesús Navas en probeerde het met een poging achter het standbeen. De inzet van De Jong zeilde voorlangs.

VIDEO - Luuk de Jong dicht bij wereldgoal voor Sevilla tegen Leganés

Bekijk video

Het was niet de enige kans voor Sevilla in de eerste helft. De Jong en Franco Vázquez bleken eerder al onfortuinlijk in de afronding. Kort voor rust leek laatstgenoemde te scoren nadat een schot van De Jong werd gepareerd door doelman Iván Cuéllar, maar Vázquez bleek buitenspel te staan. In het tweede bedrijf, na 57 minuten, maakte Nemanja Gudelj zijn opwachting bij Sevilla. Niet lang trokken los Rojiblancos het duel toch naar zich toe. Een voorzet van Navas kwam terecht bij De Jong, die doorkopte richting Jules Koundé. De Fransman probeerde het van dichtbij met een omhaal. Cuéllar bracht redding, maar de rebound was een prooi voor Diego Carlos: 1-0.