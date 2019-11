‘Met zijn potentiële kwaliteiten kan hij naar het Ziyech-niveau toegroeien’

Myron Boadu, Calvin Stengs en Donyell Malen hebben dit seizoen hun debuut gemaakt in Oranje en hun ontwikkeling wordt dan ook op de voet gevolgd met oog op het EK van volgend jaar. Mohamed Ihattaren heeft gekozen voor een interlandcarrière en is ook in beeld bij bondscoach Ronald Koeman. Wim Kieft stelt dat dit viertal met meer druk te maken krijgt en dat zij minder fouten kunnen maken dan hun leeftijdsgenoten. “Je wordt niet langer als jonge jongen beoordeeld, van wie alle missers door de vingers worden gezien.”

Boadu kreeg dit seizoen rood tegen Willem II en Partizan Belgrado. Volgens Kieft hoort dit bij zijn groeiproces, maar moet het nu ‘over zijn’ met de rode kaarten. “Stengs hebben we bij AZ niet gezien de laatste duels. Je neemt wat mee van het Nederlands elftal, waar hij te nadrukkelijk in dienst speelde van Memphis Depay. Maar het is niet zo dat je na je debuut bij Oranje ineens niet meer slecht kan spelen als twintigjarige”, zo schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. “Tegelijkertijd verandert je status en dat zorgt voor een hoger verwachtingspatroon en een ander soort druk voor een speler. Iedereen, jezelf incluis, wil dat je bepalend bent, maar dat lukt niet.”

Kieft wijst naar Malen, die voor zijn blessure scoorde aan de lopende band. De spits van PSV debuteerde in Oranje en heeft sinds zijn terugkeer nog niet gescoord. Volgens Kieft heeft het ermee te maken dat hij onervaren is in een dergelijke situatie en ligt er extra druk op zijn schouders door de slechte reeks van PSV. “Heel PSV zit op Malen te wachten en de druk op de club wordt op jouw schouders gelegd als je iedere keer als excuus wordt gebruikt waarom de resultaten van het eerste elftal tegenvallen. Scoor je dan twee wedstrijden achtereen niet, dan gaat het knagen. Als spits heb je juist doelpunten nodig om in je ritme te komen. Kan je als talent omgaan met zo’n situatie, kom je er beter uit tevoorschijn en dan ligt een toekomst als grote speler in het verschiet.”

Ook rondom Ihattaren zijn de verwachtingen hoog, ook al is hij pas zeventien jaar oud. “Hakim Ziyech is bijna negen jaar ouder en dus kan je van Ihattaren niet verwachten dat hij het wisselvallige PSV bij de hand neemt. Daarvoor is het verval in zijn spel te groot, bezit hij te weinig dynamiek en maakt hij onvoldoende meters. Maar met zijn potentiële kwaliteiten kan hij ieder jaar dominanter worden en naar het Ziyech-niveau toegroeien”, aldus Kieft, die stelt dat het 'onzin' is om Ihattaren nu al als de nummer tien van Oranje te beschouwen.