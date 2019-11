Hoe kom ik nog aan kaarten voor wedstrijden van Oranje op het EK?

Oranje plaatste zich afgelopen maand voor het EK van komende zomer. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman werkt alle groepswedstrijden af in de Johan Cruijff ArenA. De thuishaven van Ajax zal tijdens die duels stijf uitverkocht zijn, want er is zonder twijfel sprake van een schaarste aan tickets. Hoe gaat de kaartverkoop eigenlijk in zijn werk en bestaat er nog een kans om een groepsduel van het Nederlands elftal bij te kunnen wonen?

Het grootste deel van de zogenaamde ‘neutrale tickets’ voor de groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA is afgelopen zomer al verkocht. Geïnteresseerden konden zich inschrijven op alle speelsteden, waarna via loting werd bepaald wie het recht kreeg om tickets aan te schaffen. Vanuit 213 verschillende landen schreven 19,3 miljoen mensen zich in voor toegangskaarten voor het EK van 2020. De eindstrijd en halve finales op Wembley in Londen en de openingswedstrijd in het Stadio Olimpico van Rome werden daarbij het meest aangevraagd.

De halve finales en finale van het EK 2020 worden op Wembley in Londen gespeeld.

Na deze wedstrijden waren de groepsduels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en de Allianz Arena in München het meest populair. De kans dat je daadwerkelijk het recht kreeg om een, naar nu is gebleken, thuiswedstrijd van Oranje bij te wonen, was daardoor bijzonder klein. De 19,3 miljoen geïnteresseerden hebben tijdens de eerste verkoopfase van afgelopen zomer 1,5 miljoen tickets verdeeld. Er zijn voor het publiek totaal 2,5 miljoen tickets beschikbaar voor de wedstrijden op het EK, die verder in Baku, Glasgow, Dublin, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Kopenhagen en Sint-Petersburg worden afgewerkt. Het betekent dat 83 procent van de totaal drie miljoen zitplaatsen tijdens het EK aan het publiek verkocht wordt, terwijl de resterende 500.000 tickets gereserveerd worden voor sponsors en officials.

Gijs de Jong, namens de KNVB toernooidirecteur in speelstad Amsterdam, schat in gesprek met het ANP dat zeventig à tachtig procent van de kaarten voor de groepswedstrijden reeds verkocht zijn. “De vraag overschrijdt het aanbod wel twintig tot dertig keer. Er is absolute schaarste”, laat De Jong weten. De één miljoen tickets die nu nog voor het publiek beschikbaar zijn, gaan na de loting voor de groepsfase op 30 november in de verkoop. Daarbij komen de fans die lid zijn van de supportersvereniging van Oranje het eerst in aanmerking voor de groepswedstrijden in Amsterdam. Ook in andere speelsteden gaan de tickets naar fans van de landen die de wedstrijden zullen gaan spelen.

Leden die vaker een thuis- of uitwedstrijd van Oranje hebben bezocht, hebben op die manier punten gespaard en maken daardoor een grotere kans op tickets. De KNVB gaat in januari middels een loting bepalen wie de laatste wedstrijdkaarten mogen kopen, maar de enige manier om nog kans te maken is door je in te schrijven bij de supportersvereniging. Er worden nog zes- tot zevenduizend tickets per wedstrijd in Amsterdam verkocht. Het is onduidelijk welke categorie tickets nog beschikbaar zijn. De categorie bepaalt de prijs van de wedstrijdkaarten in de groepsfase in Amsterdam, Bilbao, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, Londen, München, Rome en Sint Petersburg: een ticket in categorie 3 kost 50 euro, een ticket in categorie 2 kost 125 euro en een ticket in categorie 1 kost 185 euro.

Indien je je als supporter hebt ingeschreven, maak je nog kans op tickets voor de halve finale en finale op Wembley. Er zullen voor die wedstrijden nog zogenaamde ‘Fans First’-kaarten worden verkocht, die 85 euro (halve finale) en 95 euro (finale) gaan kosten. Voor de overige knock-outwedstrijden worden niet dergelijke tickets verkocht. Er wordt nog één achtste finale afgewerkt in Amsterdam, waarna de laatste fase van het toernooi plaatsvindt in Sint-Petersburg, Baku, Rome, München (kwartfinales) en Londen (halve finale en finale).

Het Nederlands elftal weet al wel zeker dat Oekraïne een tegenstander zal zijn in de groepsfase. Indien Roemenië zich via de play-offs kwalificeert voor het EK, worden zij als gastland toegevoegd aan Groep C. Naast Amsterdam, worden de poulewedstrijden in de groep van Oranje afgewerkt in Boekarest. Omdat Roemenië zich niet direct gekwalificeerd heeft voor het EK, speelt Oranje al zijn groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA.