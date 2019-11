‘Donyell en ik kunnen het ook niet alleen, we moeten het als team doen’

PSV ging donderdagavond hard onderuit tegen Sporting Portugal (4-0), waardoor het elftal van trainer Mark van Bommel geen kans meer maakt op Europese overwintering. Steven Bergwijn en Denzel Dumfries hekelen de collectieve wanprestatie van PSV op Portugese bodem. Bergwijn zou graag zien dat de Eindhovenaren voortaan meer als team gaan opereren, terwijl Dumfries vooral baalt van het gebrek aan scherpte in verdedigend opzicht.

"Als we gewoon scherp waren, hadden we er nog een wedstrijd van kunnen maken", moppert Bergwijn in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Maar we krijgen al snel twee 'kutgoals' tegen. Als je hier na een kwartier met 2-0 achter staat, wordt het heel lastig." De PSV-aanvaller leeft aan de andere kant ook mee met zijn ploeggenoten. "We hadden het allemaal lastig vandaag, we hebben nog een lange weg te gaan."

Bergwijn keerde zondag terug bij PSV, dat toen met 2-1 wist te winnen van sc Heerenveen. Ook collega-aanvaller Donyell Malen maakte zijn rentree tegen de Friezen. In het uitduel met Sporting wist het aanvalsduo echter weinig klaar te spelen. Bergwijn is echter van mening dat PSV minder van de aanvalslinie afhankelijk zou moeten zijn. "Donyell en ik kunnen het ook niet alleen. We moeten het als team doen, dat hebben we nagelaten vandaag."

Dumfries rept over 'weer een zwarte pagina' voor PSV. "Als je ziet hoe de tegendoelpunten tot stand komen. Twee ingooien, een corner en een penalty. Dat is niet best", verzucht de rechtsback, die de Europese uitschakeling ‘verschrikkelijk zuur’ noemt, tegenover FOX Sports. "Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat dit niet mag gebeuren." Dumfries vindt het moeilijk om de sportieve crisis van PSV te duiden. "Daar kan ik niet een, twee, drie antwoord op geven. We proberen dicht bij elkaar te blijven en elke week honderd procent te geven. We moeten door, dat zijn we verplicht aan onszelf. Het is een bittere pil, maar zondag staat FC Emmen voor de deur."