Tagliafico deelt zijn vrees: ‘Dat kan een probleem vormen’

Nicolás Tagliafico maakt zich op voor enkele pittige duels met de aanvallers van Lille OSC. Woensdagavond strijdt Ajax tegen de ploeg van Frankrijk in het kader van de Champions League en de Argentijnse linksback stelt dat de huidige nummer vier van Groep H niet mag worden onderschat. Tagliafico wijst in zijn analyse naar de kwaliteiten van de aanval van Lille.

Tagliafico erkent in een interview met France Football dat Lille in de heenwedstrijd tegen Ajax toch voor wat gevaar kon zorgen. “Het ontbrak hen aan geluk”, aldus Tagliafico over de 3-0 zegen van Ajax. “Ze hebben mogelijkheden gehad, maar wisten niet te scoren, terwijl wij wel goed omsprongen met de kansen. We moeten daarom goed oppassen, want het tegenovergestelde kan dit keer gebeuren.”

Voorbeschouwing: Lille OSC - Ajax

De back is onder de indruk van aanvallers Victor Osimhen, Jonathan Ikoné en Jonathan Bamba. “Ze zijn niet alleen snel: ze zijn ook erg sterk. Franse aanvallers hebben vaak deze combinatie van kwaliteiten, dit kan een probleem voor ons vormen”, aldus Tagliafico, die aangeeft dat Ajax niet met een gerust hart op bezoek gaat bij Lille, aangezien de Franse club gebrand is op de eerste zege in het miljardenbal. De vleugelverdediger erkent dat de transfers van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en ook Lasse Schone en Kasper Dolberg een flinke klap was.

Tagliafico ziet echter dat de nieuwe spelers goed geïntegreerd zijn. “Edson Álvarez en Lisandro Martínez spelen wellicht wat agressiever centraal op het veld en hebben wat meer vaardigheden om de tegenstander in bedwang te houden. Ook al weten we dat een speler als Frenkie de Jong niet zomaar ergens om de hoek te vinden is. Maar een van de grote krachten van Ajax is dat je de ploeg moet meten als collectief en niet de individuen.”