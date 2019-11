Erik ten Hag neemt CL-debutant op in selectie voor Lille OSC

Jurriën Timber maakt zijn debuut in de Champions League-selectie voor het duel met Lille OSC, zo meldt Ajax dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De verdediger is meegenomen naar Frankrijk vanwege de afwezigheid van Joël Veltman en Daley Blind, die beiden geschorst zijn. De rest van de selectie van Erik ten Hag kent weinig verrassingen.

Noussair Mazraoui reist ook 'gewoon' mee naar Frankrijk, aldus Ajax. De verdediger viel in de wedstrijd van zaterdag tegen Heracles Almelo halverwege de tweede helft geblesseerd uit, maar maakt nu dus wel de trip naar Frankrijk. Ajax staat net als Chelsea en Valencia op zeven punten in Groep H. Nummer vier Lille heeft slechts een punt weten te pakken in vier wedstrijden.

Selectie van Ajax:

Doel: Andre Onana, Bruno Varela, Kjell Scherpen

Verdediging: Perr Schuurs, Edson Álvarez, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Nicolas Tagliafico, Jurriën Timber

Middenveld Donny van de Beek, Carel Eiting, Siem de Jong, Razvan Marin, Zakaria Labyad, Ryan Gravenberch

Aanval: Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes, Hakim Ziyech en Noa Lang.