Oliver McBurnie verstoort spectaculaire comeback van Manchester United

Een sensationeel voetbalgevecht tussen Manchester United en Sheffield United heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. Het werd 3-3 op Bramall Lane na een spectaculaire slotfase, waarin Manchester United een 2-0 achterstand omboog en in de blessuretijd toch nog de gelijkmaker te verwerken kreeg. Oliver McBurnie bepaalde de eindstand; bij zijn doelpunt was het de vraag of hij de bal met de arm raakte, maar dat was volgens de VAR niet het geval.

Slechts een punt scheidde beide ploegen voorafgaand aan de wedstrijd op de ranglijst en dat blijft dus het geval. Het wisselvallig opererende Manchester United verscheen met slechts een wijziging aan de aftrap ten opzichte van de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, vlak voor de interlandperiode. Phil Jones nam achterin de positie van de geblesseerde Scott McTominay in. Uitgerekend voor de nieuwkomer, die zijn eerste basisplaats in een Premier League-wedstrijd sinds mei, werd het een wedstrijd om snel te vergeten. In de negentiende minuut liet Jones zich net buiten het strafschopgebied van de bal zetten door Lys Mousset, die John Lundstram in het strafschopgebied vond. Het schot van de middenvelder werd nog gekeerd door David de Gea, maar in de rebound was het raak via John Fleck.

Het doelpunt was een beloning voor Sheffield, dat scherper en gretiger oogde dan Manchester United. De thuisploeg was eerder al dicht bij het openingsdoelpunt gekomen, maar stuitte binnen vijf seconden tweemaal op De Gea. De keeper hield een volley van Lundstram uit de korte hoek en redde ternauwernood op een daaropvolgende kopbal van David McGoldrick. De 2-0 hing vervolgens nadrukkelijker in de lucht dan de 1-1. Sheffield kreeg meer serieuze kansen dan Manchester United; pas na een klein halfuur verzorgde Anthony Martial de eerste doelpoging voor de ploeg van Solskjaer. Na 45 minuten was de balans qua schoten op doel vijf tegen één in het voordeel van Sheffield United en dus mocht Manchester United niet klagen over de 1-0 ruststand. Mocht Solskjaer in de pauze een donderspeech hebben gegeven, dan sorteerde die niet het gewenste effect: kort na de onderbreking verdubbelde Sheffield United de marge alsnog. Lys Mousset werd gelanceerd door Fleck en haalde doeltreffend uit vanbuiten de zestien: 2-0.

Op dat moment stond Jones niet meer op het veld, want Solskjaer liet hem in de pauze achter in de kleedkamer. De verdediger werd vervangen door Jesse Lingard en de meer aanvallende speelwijze van de bezoekers bracht uiteindelijk een sensationele ommekeer teweeg. De aansluitingstreffer kwam op naam van Brandon Williams, die na een afgeslagen voorzet van Daniel James hard raak schoot. Hij werd met zijn 19 jaar en 82 dagen de jongste doelpuntmaker van dit seizoen in de Premier League, maar die status behield hij slechts vijf minuten: de achttienjarige Mason Greenwood maakte er 2-2 van door een voorzet van Rashford al vallend binnen te werken. Het was Rashford zelf die de indrukwekkende comeback completeerde na een vloeiende aanval: 2-3. In de blessuretijd kreeg Manchester United echter alsnog het deksel op de neus toen McBurnie van dichtbij raak schoot. De VAR boog zich over de vraag of McBurnie de bal met de arm toucheerde voordat hij raak schoot en het oordeel was dat er geen sprake was van hands.