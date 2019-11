Labyad: ‘Dat is de juiste instelling, dan doe ik mijn teamgenoten niet tekort'

Zakaria Labyad had in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo andermaal een basisplaats. De 26-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler nam in het met 4-1 gewonnen duel een doelpunt voor zijn rekening. Dat Labyad zich twintig minuten voor tijd moest laten vervangen, had te maken met kramp.

“Ik had kramp te pakken in beide kuiten. Ik kom van ver, in de zin van dat ik weinig minuten gemaakt heb in de afgelopen periode. Dan is het ritme er niet, maar ik ben goed op weg. Ik houd het wel steeds langer vol en als de trainer mij nodig heeft, sta ik altijd klaar. Ook tegen Lille”, verklaart Labyad in gesprek met Voetbal International. "Of ik op een basisplaats reken? Ik hoop dat ik speel, als de trainer tevreden over mij is.”

“Ik geef altijd vol gas tot ik niet meer kan. Dat is de juiste instelling, dan doe ik ook mijn teamgenoten niet tekort. Ik kan hem ook uitspelen op tachtig procent, maar doe liever alles met dat ik honderd procent inzet toon”, stelt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Labyad was gematigd tevreden over zijn optreden tegen Heracles. “Ik ben zelfkritisch, dat kan iedereen zien. Het doelpunt dat ik maak, had ik afgesproken met Daley (Blind, red.) in de rust. Hij legt ‘m goed erachter en ik hoef de bal alleen maar binnen te lopen.”

“Vanaf de bank is het natuurlijk moeilijk te zien, maar op het veld maak je alles van heel dichtbij mee en dan zie je dat het tempo heel hoog ligt. We spelen heel dynamisch, met veel loopacties en beweging. Dat maakt ons heel sterk, de tegenstander heeft moeite om de lopende mensen of de speler aan de bal aan te pakken”, besluit Labyad. Het optreden tegen Heracles was zijn tweede wedstrijd dit seizoen voor Ajax.