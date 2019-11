Hoofdrol voor scheidsrechter Kooij: ‘Dit willen we niet op het voetbalveld’

Joey Kooij had zaterdag een drukke avond tijdens de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Fortuna Sittard (3-1). De leidsman legde het duel tijdelijk stil nadat er vuurwerk op het veld gegooid werd en deelde rode kaarten uit aan Amadou Cisss en Reza Ghoochannejhad. Na afloop legt Kooij zijn beslissingen in gesprek met FOX Sports uit.

Ciss kreeg een rode kaart, wegens natrappen bij Sai van Wermeskerken. “Voor ons was het heel snel duidelijk dat het geen strafschop was. Vervolgens maakt hij een trappende beweging en raakt hij daarbij zijn tegenstander”, verwijst Kooij naar het lichte duwtje dat Van Wermeskerken uitdeelde aan Ciss. Een gele kaart was geen optie voor de 28-jarige leidsman. “Nee, dit willen we gewoon niet op het voetbalveld. Daar hebben we heel duidelijke instructies voor gekregen. Ik snap ook niet dat de speler dit risico neemt, hij benadeelt zijn team.”

“Die rode kaart was het ultieme voorbeeld van wat er allemaal fout ging bij ons vandaag. Amadou verpest hiermee onze wedstrijd, al hadden we ook met tien man nog genoeg kansen”, geeft Fortuna-trainer Sjors Ultee te kennen. Ghoochannejhad kreeg in de tweede helft een rode kaart voor een tackle op Jorrit Smeets. Kooij: “Ik heb de tackle zelf niet goed beoordeeld. Na het terugkijken van de beelden zie ik dat Reza zijn noppen op het scheenbeen van Smeets zet.”

“Die breekt nu niets, maar het is gewoon zeer gevaarlijk voor de tegenstander, die kan echt zijn scheenbeen breken hier. Voor mij was het een heel duidelijke rode kaart”, gaat de scheidsrechter verder. “Dan moet hij nog een keer bij zichzelf nagaan of het wel een heel handige actie is. Het is echt een gevaarlijke actie, die de tegenstander ernstig kan blesseren.”