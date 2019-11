Zinderend slot in Copa Libertadores-finale tussen Flamengo en River Plate

Flamengo heeft voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Copa Libertadores gewonnen, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League. Het team van Jorge Jesus was in de eindstrijd in het Estadio Monumental in Lima met minimaal verschil te sterk voor River Plate. De club uit Rio de Janeiro neemt zodoende volgende maand deel aan het WK voor clubteams in Qatar, net als Champions League-winnaar Liverpool.

River Plate ging met een minimale voorsprong de rust in en dat was absoluut verdiend te noemen. Het Flamengo van Jorge Jesus was niet opgewassen tegen de titelverdediger, die na dertien minuten spelen op voorsprong kwam. Na een goede actie van Nacho Fernández in het strafschopgebied zag de defensie van de Brazilianen er niet goed uit en was het Rafael Santos Borré die de bal laag achter doelman Diego Alves schoot: 0-1.

Gabriel ‘Gabigol’ Jesus, goed voor zeven treffers tot de finale, kwam bij Flamengo niet in het verhaal voor en de zorgen waren dan ook op de gezichten van de supporters te zien. In de tweede helft liet Flamengo zich ietwat meer gelden. Keeper Franco Armani had na nog geen uur spelen een goed antwoord op een schot van Everton Ribeiro. Na 65 minuten spelen koos Jorge Jesus voor de entree van Diego Ribas en dat pakte goed uit.

Flamengo kwam beter in de wedstrijd, mede door de zichtbare vermoeidheid bij de spelers van River Plate. Eén minuut voor tijd bewees Gabigol toch zijn waarde door de 1-1 binnen te tikken, na voorbereidend werk van Bruno Henrique en Giorgian De Arrascaeta. In de tweede minuut van de extra tijd strafte de aanvaller een fout van Javier Pinola af en schonk hij zijn team de belangrijkste clubprijs van Zuid-Amerika.

Gabigol kreeg geel voor het uittrekken van zijn shirt en pakte even later nog zijn tweede gele kaart. Exequiel Palacios kreeg vervolgens ook nog rood. Pablo Marí, in het seizoen 2017/18 aanvoerder van NAC Breda, speelde de volledige wedstrijd bij Flamengo.