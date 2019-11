‘De Boer wilde het via de pers spelen, dat zegt meer over hem dan over mij’

Yaya Sanogo werd in het seizoen 2015/16 door Ajax gehuurd van Arsenal, maar een groot succes werd het seizoen van de Franse spits in Nederland niet. De nu 26-jarige aanvaller speelde slechts zes officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij niet tot scoren kwam. Sanogo, tegenwoordig speler van het Franse Toulouse, heeft die periode inmiddels achter zich gelaten, al denkt hij soms nog wel terug aan de woorden die Ronald de Boer in die tijd over hem bezigde.

De Boer, wiens broer Frank de Boer destijds hoofdtrainer was van Ajax, stelde een aantal jaar geleden in de media dat hij in Sanogo ‘geen enkele kwaliteit zag waarmee hij de ploeg verder zou kunnen helpen’. Deze woorden kwamen hard aan bij de toen nog jonge Sanogo: “Ik liet hem maar praten… Ik speelde toch niet”, blikt hij terug in gesprek met France Football.

“Maar het was vervelend, erg vervelend. Ik lees geen kranten en al helemaal niet in een ander land. Ik zou het echter fijn gevonden hebben als hij mij dit face-to-face had verteld. Hij wilde het via de pers spelen, dat zegt meer over hem dan over mij”, gaat de aanvaller verder. Sanogo werd na zijn periode in Amsterdam nog aan Charlton Athletic verhuurd, waarna hij in de zomer van 2017 de overstap maakte naar Toulouse.

Bij Les Violets heeft hij inmiddels het plezier in het voetbal hervonden, zo voegt hij toe: “Ja, ja, zeker. Vanaf het moment dat je een paar wedstrijden speelt, traint en je dat vertrouwen weer terugkrijgt, komt het plezier vanzelf. Mijn relatie met de trainer (Antoine Koumbaré, red.) is ook goed. Hij zei meteen tegen mij: ‘Ik zie dat je je best doet, we zullen elkaar vertrouwen en je krijgt een kans’. Ik ben daarna beloond voor mijn inspanningen.” Sanogo was dit seizoen tot nu toe goed voor twee doelpunten in zes wedstrijden in de Ligue 1.