Italiaanse media speculeren massaal over akkefietje rondom Mario Balotelli

Het is maar de vraag of Mario Balotelli komend weekeinde in actie komt voor Brescia. De aanvaller verliet donderdag voortijdig de training van de Serie A-club. Italiaanse media zijn ervan overtuigd dat Balotelli door trainer Fabio Grosso werd weggestuurd, al verzekert een woordvoerder van de club dat het een tactische beslissing was.

“Mario, ga”, zo zou Grosso rond de klok van vier tegen Balotelli hebben gezegd, zo schrijven Italiaanse media eensgezind. De oefenmeester vond zijn landgenoot volgens enkele media te lui tijdens de training, waarna de spits ogenschijnlijk boos de kleedkamers opzocht. Woordvoerder Matteo Cavazzuti verzekert echter dat Grosso de spits niet meer nodig had tijdens een tactische sessie en hij hem daarom wisselde.

Feit is dat Balotelli nog geen kwartier later al het trainingscomplex in zijn auto verliet, terwijl de training van Brescia pas half vijf was afgelopen. Daar wilde Cavazzuti echter geen commentaar op geven, zo schrijft Il Giornale Di Brescia. Onder meer La Gazzetta dello Sport stelt dat Balotelli ‘heel boos’ was toen hij van het trainingsveld stapte én hij niet veel later het trainingscomplex verliet.

Het is nu de vraag of Balotelli in actie zal komen in de uitwedstrijd van zondag tegen AS Roma of zelfs bij de wedstrijdselectie zal zitten. De verwachting is dat clubeigenaar Massimo Cellino vrijdag een reactie zal geven. Balotelli kwam dit seizoen in zeven Serie A-duels van Brescia in actie en scoorde tweemaal. Met slechts zeven punten uit de eerste elf wedstrijden neemt de club de laatste plaats in de Serie A in.