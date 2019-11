84-voudig international stopt per direct bij Oranje Leeuwinnen

Desiree van Lunteren zet een punt achter haar interlandcarrière, zo maakt de KNVB via de officiële kanalen bekend. De 26-jarige verdedigster van Ajax debuteerde in 2012 en speelde 84 interlands voor de Oranje Leeuwinnen, met wie ze Europees kampioen werd in 2017 en afgelopen zomer zilver veroverde op het WK. Van Lunteren was in het afgelopen kalenderjaar nog een vaste waarde bij het Nederlands elftal.

“Je beslist dit niet van de een op de andere dag, je groeit er als het ware naartoe. Het heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost, maar Oranje heeft me over de hele wereld gebracht, vrienden voor het leven gegeven en natuurlijk een Europese titel en WK-zilver”, zegt Van Lunteren op de website van OnsOranje. “Ik had bij mijn debuut in 2012 niet durven dromen dat tienduizenden Oranjefans ons achterna zouden reizen om ons op een WK te zien spelen. Het is voor mij mooi geweest zo.”

“Ik zou mezelf, en zeker het team, tekortdoen als ik er niet meer voor honderd procent voor ga. Ik wil mijn teamgenoten, de staf en de fans bedanken voor de mooie tijd en de geweldige herinneringen en natuurlijk alle succes van de wereld toewensen op weg naar Tokio en het EK 2021. Jullie gaan me zeker op de tribune terugzien”, concludeert de verdedigster, die gedurende haar loopbaan uitkwam voor AZ, Telstar, Ajax, SC Freiburg en opnieuw Ajax.

Bij Oranje speelde Van Lunteren doorgaans als rechtsback, al kan ze ook op het middenveld uit de voeten. “Desiree is uitgegroeid tot een vaste waarde voor Oranje. Dat zie je ook wel aan haar statistieken: ze heeft de afgelopen vijf jaar vrijwel geen interland gemist. Zij is zo’n speler waarvan je als trainer precies weet wat je eraan hebt, ze heeft een geweldige drive en is altijd bereid zich voor het team weg te cijferen”, zegt bondscoach Sarina Wiegman over Van Lunteren.