‘Bij FC Twente staat het eten voor je klaar, hier hebben we ontbijtdienst’

Tom Boere maakte afgelopen zomer de overstap van FC Twente naar KFC Uerdingen 05. Hij ruilde de Eredivisie in voor een stap naar de derde Bundesliga. De randvoorwaarden bij de Duitse club zijn niet om over naar huis te schrijven, maar daar moet oud-international Stefan Effenberg verandering in brengen. Boere heeft het goed naar zijn zin in, vlak over de grens bij Venlo.

Uerdingen begon beroerd aan het seizoen en daarom werd Effenberg in huis gehaald als manager. Hij moet de club op weg helpen. “Stefan is een goede vent en weet hoe het werkt in het voetbal. Hij doet er alles aan het topsportklimaat te verbeteren. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat we voor de uitwedstrijd naar Chemnitz met het vliegtuig gaan. Anders hadden we negen uur met de bus gemoeten”, legt Boere, tot dusver goed voor drie doelpunten in acht wedstrijden, uit in een interview met TC Tubantia.

Boere is bij Uerdingen in een andere wereld terechtgekomen. “In Nederland zijn we verwend”, stelt de spits. “Bij FC Twente staat het eten voor je klaar. Hier hebben we zelf geregeld dat spelers ontbijtdienst hebben. Dan ben je met vier man die week verantwoordelijk voor het ontbijt, zodat we op de club samen kunnen eten.” Boere geeft aan dat hij graag nog bij Twente was gebleven. “Maar uit de gesprekken die ik met de trainer (Gonzalo Garcia. red.) had, proefde ik dat ik niet al te veel perspectief op speeltijd had. Toen Uerdingen kwam, zag ik dat dit als de kans om de deur naar Duitsland te openen.”

De voormalig jeugdspeler van Ajax bloeide jaren geleden op bji TOP Oss. De clubs stonden voor hem in de rij, met een transfer naar Twente als gevolg. In Enschede heeft hij twee moeizame jaren achter de rug. “Het was voor mij als speler van Oss destijds een toptransfer, maar het is voor beide partijen niet helemaal geworden wat we er van voor hebben gesteld. Ik heb ook de pech gehad dat ik bij een grote club in crisis kwam.”