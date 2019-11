Ontsteltenis bij Pelé van Anholt, Rai Vloet en Joël Zwarts op Instagram

Ahmad Mendes Moreira krijgt steun van zijn ploeggenoten. De buitenspeler van Excelsior kreeg het zondag, na de wedstrijd tegen FC Den Bosch (3-3), verbaal aan de stok met trainer Erik van der Ven van de tegenstander. Van der Ven zou hem een 'zielig mannetje' hebben genoemd en daar reageerde Mendes Moreira fel op. De uitspraak van Van der Ven leidt tot ontsteltenis bij teamgenoten Joël Zwarts en Rai Vloet.

FOX Sports plaatst een video het interview op Instagram en daar reageren Zwarts en Vloet onder. "Trainer van Den Bosch moet zich diep schamen! Schandalig dat je dit als trainer uitspreekt. Got you always, Ahmad", schrijft Zwarts. "Hoe kan je zoiets zeggen als trainer?", vraagt Vloet zich af. Ook Pelé van Anholt reageert onder de video. "Dan begrijp je ‘t ff HELEMAAL niet.."

Presentator Jan-Joost van Gangelen van FOX Sports laat in een nadere toelichting weten dat Van der Ven zijn uitspraak betreurt. Naar eigen zeggen reageerde Van der Ven op de wijze waarop Mendes Moreira een doelpunt vierde dat hij tijdens de wedstrijd maakte. Hij rende naar de supporters toe die hem eerder in de wedstrijd op racistische wijze hadden bejegend en haalde zijn gram.

"Van der Ven vond dat onhandig en een zielige reactie richting het publiek. Hij heeft er spijt van en vindt dat hij het niet had moeten doen", aldus Van Gangelen. In een interview zegt de trainer zelf dat hij zich 'volledig' achter een statement schaart van Den Bosch. "Ik heb het statement van de club zojuist gelezen. Iedereen kan dat lezen en daar sta ik achter", aldus Van der Ven, die het daarbij wilde laten.

In het statement spreekt Den Bosch van 'kraaiengeluiden', die 'dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde' en die richting elke willekeurige speler van een tegenstander gemaakt kunnen worden. Mendes Moreira heeft dat echter anders ervaren. Hij werd uitgescholden voor 'k-zwarte, k-neger, k-katoenplukker en Zwarte Piet', zo gaf hij in een interview aan.

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, veroordeelt de racistische bejegening richting Mendes Moreira met klem. "Het is wanstaltig wat hier gebeurt. Afgrijselijk", benadrukt hij tegenover het Algemeen Dagblad. Na eerdere incidenten in landen als Italië, Bulgarije en Roemenië had Gudde gehoopt dat Nederland de dans zou ontlopen. "Maar dat is dus niet zo. Mijn handen jeuken, maar zoals iedereen weet is het aan de aanklager om hiermee aan de slag te gaan, want we hebben met de clubs een scheiding der machten afgesproken."